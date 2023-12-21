Украинские фильмы и сериалы, созданные за время войны

Украинский кинематограф продолжает стремительно развиваться, невзирая на сложные обстоятельства, в которых находится наша страна. Кинотворцы создают с каждым разом все более качественные ленты, которые покоряют мировые фестивали.

Читайте в материале 24 Канала, какие украинские фильмы и сериалы были созданы за время полномасштабного вторжения.

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Украинские ленты, созданные во время войны

"20 дней в Мариуполе"

Проект видеожурналиста Associated Press, Мстислава Чернова, вместе с коллегами Василиной Степаненко и фотографом Евгением Малолетком о начале полномасштабного вторжения в Мариуполь раскрывает первые недели российской агрессии в Украине.

Фильм охватывает гуманитарную катастрофу в результате осады, массовых захоронений, выявленных преступлений российских войск, а также освещает работу медицинского персонала и бомбардировки роддома.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Женский врач. Новая жизнь"

"Женский врач. Новая жизнь" – это продолжение русскоязычного сериала "Женский врач", в котором ранее участвовали российские актеры. Основная идея осталась неизменной: события разворачиваются в родильном отделении, с акцентом на выдающегося акушера-гинеколога. Однако сюжет этого сезона адаптирован к происходящим в Украине событиям, ведь сериал снимался во время большой войны.

"Женский врач. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Связь"

Сериал повествует о том, как полномасштабная война повлияла на нашу реальность. История украинцев, которые становились сильнее, освобождали города, волонтерили, поддерживали ВСУ, переживали массированные ракетные обстрелы и отключение света. Однако главная тема – оптимизм украинцев, их вера в победу и способность находить поводы для смеха, наперекор всем трудностям и вызовам.

"Связь": смотрите онлайн трейлер фильма