5 новых детективных сериалов, которые держат интригу до последнего

Предлагаем подборку свеженьких детективных сериалов, которые точно понравятся ценителям жанра! Убийства со многими неизвестными, таинственные исчезновения, запутанные преступления. Присоединяйтесь к просмотру!

В нашей подборке – самые новые сериалы с высоким рейтингом и есть те, которые вы точно еще не смотрели!

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"Тела"

В современном Лондоне сержантка полиции преследует парня с оружием и наталкивается на тело убитого мужчины... Удивительно, но история с тем самым телом уже происходила в 1890 и 1941 годах, расследованием занимались разные копы, но так ничего доказать и не смогли. И лишь когда в переулок попадет следователь из будущего – это странное дело сдвинется..

"Тела": смотрите онлайн трейлер сериала

"Вскрытие покажет 3"

Проект рассказывает об участке, специализирующемся на раскрытии самых ужасных преступлений. Расследование ведут двое: гениальная судмедэксперт Яна Гончар, которая находит доказательства убийства в телах жертв, и следователь Олег Гончар. Вместе этот дуэт непобедим, однако у них очень непростые отношения. Каждая серия – новое сложное расследование, лабиринт, из которого наши герои находят выход.

В новом третьем сезоне действия происходят в современной Украине: идет война, и персонажи прячутся от обстрелов, помогают военным и честно выполняют свою работу.

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"Криминальное прошлое"

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Полицейская Джун Ленкер прослушивает тревожный звонок на линию 911: неизвестная женщина рассказывает о своем бойфренде, совершившем убийство, за которое отбывает наказание другой человек. По совету своего руководителя, Джун обращается к инспектору Дэниелу Хегарти, который вел то дело несколько лет назад. Между ними начинается странное противостояние, и Джун догадывается, что в том давнем преступлении все не так чисто и просто, как кажется... Она начинает тайное расследование, понимая, что кто-то могущественный отслеживает каждый ее шаг... В роли инспектора Хегарти – легендарный Питер Капальди.

"Криминальное прошлое": смотрите онлайн трейлер сериала

"Убийство на краю света"

Девушка Дарби Гард имеет уникальный талант к расследованию нераскрытых преступлений: она распутала несколько громких дел, написав об этом бестселлер. Неожиданно Хард получает приглашение от эксцентричного миллиардера, который собирает на северном необитаемом острове несколько выдающихся людей разных профессий. Именно там она встречает своего бывшего любовника и друга Билла: они давно не виделись, он кое-что скрывает о себе... Но очень скоро Билла находят мертвым и все указывает на самоубийство. Дарби не верит в такую версию и начинает искать настоящего убийцу..

"Убийство на краю света": смотрите онлайн трейлер сериала

"Любимое дитя"

Среди ночи на дороге полиция находит женщину, которую сбила машина, а рядом с ней – девочку-подростка. Малая называет себя Ханной и рассказывает, что эта женщина – ее мать Лена. Полицейские подозревают, что эта неизвестная женщина – та самая Лена, что исчезла 13 лет назад, но чтобы убедиться в этом, надо делать тесты и анализы.

Тем временем информация очень быстро распространяется: и в клинику, где находится потерпевшая и Ханна, прибывают родители Лены и инспектор, который когда-то вел ее дело. Но неожиданно загадок и вопросов становится все больше..

"Любое дитя": смотрите онлайн трейлер сериала