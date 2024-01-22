Загадочные интриги: 5 свежих детективов, которые поразят вас острым сюжетом

Если вам скучно, просматривая банальные мелодрамы с романтическим сюжетом, эта подборка – точно для вас. Сюжеты, заставляющие затаить дыхание в ожидании неожиданного финала истории.

Выбирайте для просмотра детектив, в котором вы будете волноваться за персонажей до последней минуты. Этот список 24 Канала точно обеспечит вам интересный вечер, полный интриг и загадок.

Советуем Сериалы о спорте на Netflix, которые можно посмотреть в выходные

"Последнее, что он сказал мне"

Детективный триллер раскрывает историю Анны и Овена, счастливых супругов, которые праздновали каждый месяц вместе в течение более года. Радость прерывается, когда Овен внезапно исчезает, оставив за собой краткую записку. Муж написал жене, чтобы защитила его дочь Бэйли. Анна решает отправиться на расследование и выяснить, что произошло.

"Последнее, что он сказал мне": смотрите онлайн трейлер сериала

"За пределами рая"

Инспектор Гудман покинул солнечный карибский остров Сент-Мари и переехал в небольшой английский городок вместе со своей избранницей, Мартой. Детектив рассчитывал на то, что его ждет спокойная и размеренная жизнь, однако уровень преступности оказался чрезвычайно высоким. Об отдыхе уже не может быть и речи!

"За пределами рая": смотрите онлайн трейлер сериала

"Исчезнувшие"

Дублинский полицейский Тео Рихтер отправляется в неизвестную страну, преследуя цель раскрыть тайну, окружающую исчезновение ирландских туристов. Его временной партнершей становится Диана Гуйя, которая, борясь с последствиями травматического прошлого, помогает разгадать этот загадочный случай.

"Исчезнувшие": смотрите онлайн трейлер сериала

"Всевидящий глаз"

Детективная история рассказывает о молодой женщине, по имени Елена Сантос, которая, стремясь оторваться от страшных воспоминаний, принимает решение стать няней и переехать в дом своей работодательницы. Однако надежды на покой рушатся, когда оказывается, что каждый член семьи скрывает потрясающие секреты…

"Всевидящий глаз": смотрите онлайн трейлер сериала

"Остров Сэнс-Икс"

Когда Эмили Томас было семь лет, ее семья вместе с родителями и старшей сестрой отправилась на отпуск на Карибские острова. Сказочные каникулы превратились в настоящий ужас, когда Элисон обнаружили мертвой. После многих лет Эмили решает разобраться с событиями, случившимися тогда.

"Остров Сенс-Икс": смотрите онлайн трейлер фильма