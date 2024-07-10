В сегодняшнем материале публикуем подборку фильмов и сериалов, которые вы могли не видеть. Читайте сюжеты, просматривайте трейлеры, чтобы включить что-то после работы или на выходных.

Кстати Критики назвали 5 лучших сериалов первой половины 2024 года: их стоит увидеть

"Призма"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 16

Главные герои сериала – братья-близнецы Андреа и Марко. Хотя внешне они и похожи, но в середине кардинально разные. Один довольно спокойный и замкнутый в себе, а другой – активный и веселый парень, который к тому же продает марихуану. Как-то отношения между братьями начинают напрягаться, Андреа и Марко пытаются найти себя.

"Призма": смотрите онлайн трейлер сериала

"Эзра"

Год : 2023

: 2023 Жанр: комедия/драма

В фильме рассказывается о Максе Бренделе, у которого все было прекрасно в жизни, ведь дела шли хорошо как в карьере, так и в семье. Однако вдруг все резко меняется. Неожиданно для всех мужчина решает попробовать себя в стендапе. Поддержки от родных он не дождался, только отец понял Макса. После этого главный герой отправляется в путешествие вместе со своим сыном Эзрой, но жена очень против этого.

"Эзра": смотрите онлайн трейлер фильма

"Моя леди Джейн"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 8

Это история о молодой королеве Англии Джейн Грей, которая правила всего девять дней. Дело в том, что в 1553 году ей отрубили голову из-за политических конфликтов. Однако в сериале создатели меняют тогдашние события. Девушке удается спастись. Впереди в жизни большая любовь и интересные приключения, за которыми наблюдают зрители.

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"Моя леди Джейн": смотрите онлайн трейлер сериала

"Наблюдатели"

Год : 2024

: 2024 Жанр: ужасы/фантастика

По сюжету, художница Мина отправляется в Ирландию, где оказывается в лесу, чтобы набраться вдохновения. Она нашла, где перебыть, однако совсем не ожидала ловушку. Девушка знакомится еще с тремя людьми, за которыми постоянно следят. Каждую ночь герои фильма переживают страх и не могут найти покой.

"Наблюдатели": смотрите онлайн трейлер фильма

"Аколит"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 7

События сериала разворачиваются во времена, когда была "Высокая Республика". Они, в частности, случились до начала периода, о котором рассказывалось в фильме "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза". Мастер-джедай и бывший падаван должны раскрыть несколько преступлений и победить злые силы, которые несут страшную опасность.

"Аколит": смотрите онлайн трейлер сериала

Кроме этих рекомендаций, можете также посмотреть такие сериалы: "Земля женщин", "Презумпция невиновности", "Луз: Свет сердца" и фильм "Фуриоза: Безумный Макс. Сага". Не проходите мимо этих замечательных лент!