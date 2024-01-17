Если вам надоела новогодняя атмосфера: 5 интересных фильмов с небанальным сюжетом

Новогодние праздники подошли к концу. Вместе с этим пропало и праздничное настроение, поэтому самое время искать свежую подборку новых фильмов, которые заинтересуют своим сюжетом.

Поэтому смотрите список лент на сайте 24 Канала. Здесь, среди разнообразия жанров и историй, каждый найдет для себя нечто особенное.

Советуем Фильмы, основанные на реальных событиях, помогут поверить в себя

"Зеленая книга"

Тони "Базика" – человек, который всем был известен своей откровенностью. Однако ему тоже хорошо дается выражение своих чувств кулаками. В 1962 году этого решительного мужчину наняли водителем для изысканного музыканта, одного из самых выдающихся джазовых пианистов своего времени – Доктора Дона Ширли.

Водитель нужен, чтобы вывезти музыканта на юг, где его расу не все любят. Это может вызвать немало проблем, но ни Тони, ни Дона это не волнует, поскольку музыка и гениальность Ширли важнее любых разногласий во взаимоотношениях.

"Зеленая книга": смотрите онлайн трейлер фильма

"Прошлые жизни"

Нора и Хесон были друзьями еще с детства, но их тропы разошлись, когда девушка переехала в Канаду вместе со своими родителями. Прошло 20 лет, и они решают возобновить свой контакт сначала через социальные сети, а затем проводят вместе неделю в Нью-Йорке.

"Прошедшие жизни": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мизантроп"

Десятки жертв и один изобретательный убийца, оставляющий за собой минимум следов. Он не собирается останавливаться, и, чтобы его поймать, следует думать так, как он. Полиция и ФБР начали национальную охоту, в которую ежедневно вмешиваются политики и медиа. Но в команде опытного агента Ламарка есть ключ к пониманию убийцы – молодая офицерша Элеонор Фалько, первая на месте преступления и первая, кто раскрывает его хитрый след.

"Мизантроп": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бедолахи"

Белла, не способная переносить брак с агрессивным тираном, решает покончить со своей жизнью. Ее спасает ученый-экспериментатор Годвин Бакстер, решающий принять решительные меры, пересаживая мозг ее нерожденного ребенка в ее тело.

"Бедолахи": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пропала без вести"

Когда мать Джун уходит со своим новым любовником во время отпуска в Колумбии, ее дочь начинает активно разыскивать их. Находясь в Лос-Анджелесе, Джуну удается использовать передовые технологии, но с каждым выявленным фактом выясняется все больше неизвестных. Девушка приходит к выводу, что она действительно никогда не знала свою мать.

"Пропала без вести": смотрите онлайн трейлер фильма