С 24 сентября по 4 октября в Киеве проходит 16-й Одесский международный кинофестиваль. Компания SVOEkino также присоединилась к нынешнему форуму, на котором представит две ленты в рамках программы "Гала-премьеры", где собраны самые яркие киноновинки от мировых и украинских режиссеров в различных жанрах.

Фильмы уже успели получить немало положительных отзывов на других международных фестивалях (в частности в Каннах и Берлине) и завоевать расположение зрителей. Самое время и украинским киноманам оценить эти увлекательные истории – такие разные по настроению, но одинаково интересные. В материале Кино 24 узнаете подробности.

Какие гала-премьеры от SVOEkino состоятся в рамках ОМКФ?

"Пересечение времен" / Colours of Time

Гала-премьера в рамках ОМКФ – 26 сентября

В украинском прокате с 26 сентября

Красивое кино для поклонников темы путешествий во времени и эстетики Парижа от Седрика Клапиша – режиссера, который, как никто другой, умеет снимать французскую столицу, превращая ее в главную героиню своих фильмов.

"Пересечение времен": смотрите онлайн трейлер фильма

По сюжету 30 дальних родственников, впервые видят друг друга, встречаются на чтении завещания, по которому они все наследуют заброшенное имение. Во время инвентаризации четверо новоиспеченных кузенов неожиданно находят в старом имении спрятанные сокровища. Они пересекаются во времени со своей прародительницей Адель, которая в 1895 году оставила свой дом и отправилась в Париж, где происходило все самое интересное: промышленная и культурная революции, рождение импрессионизма и изобретение фотографии.

Мировая премьера ленты состоялась во внеконкурсной программе нынешнего Каннского кинофестиваля и наконец добралась и до Украины.

"Ночная смена" / Late Shift

Гала-премьера в рамках ОМКФ – 27 сентября

В украинском прокате со 2 октября

"Ночная смена" – психологический триллер швейцарского режиссера Петры Вольпе, мировая премьера которого состоялась на нынешнем Берлинале. Сейчас лента является официальным претендентом на премию Оскар от Швейцарии.

В центре сюжета самоотверженная медсестра Флория, которая работает в хирургическом отделении, где постоянно не хватает персонала. Заступив на ночную смену, она пытается уделить внимание всем пациентам, каждый из которых требует особого подхода. В течение ночи напряжение в больнице нарастает, а вместе с ней и психологическое давление на героиню. Истощенная физически и эмоционально, она едва не теряет контроль над ситуацией и вступает в гонку со временем.

"Ночная смена": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм поднимает остро актуальную социальную тему нехватки медицинского персонала и огромной нагрузки на врачей. Между тем критики уже успели похвалить фильм за реалистичность и замечательную детализацию, а также отметили непревзойденную игру исполнительницы главной роли Леони Бенеш.

ОМКФ SVOEkino представляет еще 2 украинские ленты: что известно?

Первая – документальная "Королевы радости" (премьера на ОМКФ 25 сентября, в прокате в конце года) режиссера Ольги Гибелинды о трех украинских квир-див, которые несмотря на ужасы войны в Украине, объединяются, чтобы организовать благотворительное драг-шоу в поддержку своей страны.

"Королевы радости": смотрите онлайн трейлер фильма

Вторая – масштабный игровой киноальманах "Война глазами животных" (премьера на ОМКФ 4 октября, в прокате с ноября), где главными героями стали животные. Семь историй, рассказанных талантливыми украинскими и иностранными режиссерами, яркий каст, большой друг Украины Шон Пенн и саундтрек от Imagine Dragons делают этот художественный фильм уникальным и обязательным к просмотру.

"Война глазами животных": смотрите онлайн трейлер фильма

