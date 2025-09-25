З 24 вересня по 4 жовтня в Києві проходить 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Компанія SVOEkino також долучилась до цьогорічного форуму, на якому представить дві стрічки в межах програми "Гала-прем'єри", де зібрані найяскравіші кіноновинки від світових та українських режисерів у різноманітних жанрах.

Фільми вже встигли отримати чимало схвальних відгуків на інших міжнародних фестивалях (зокрема в Каннах та Берліні) і завоювати прихильність глядачів. Саме час і українським кіноманам оцінити ці захопливі історії – такі різні за настроєм, але однаково цікаві. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь подробиці.

Які гала-прем'єри від SVOEkino відбудуться в межах ОМКФ?

"Перетин часів" / Colours of Time

Гала-прем'єра в межах ОМКФ – 26 вересня

В українському прокаті з 26 вересня

Красиве кіно для шанувальників теми подорожей в часі та естетики Парижа від Седріка Клапіша – режисера, який, як ніхто інший, вміє знімати французьку столицю, перетворюючи її на головну героїню своїх фільмів.

"Перетин часів": дивіться онлайн трейлер фільму

За сюжетом 30 далеких родичів, що вперше бачать одне одного, зустрічаються на читанні заповіту, за яким вони всі успадковують закинутий маєток. Під час інвентаризації четверо новоспечених кузенів несподівано знаходять у старому маєтку заховані скарби. Вони перетинаються в часі зі своєю прародичкою Адель, яка в 1895 році залишила свій дім і вирушила до Парижа, де відбувалося все найцікавіше: промислова та культурна революції, народження імпресіонізму та винахід фотографії.

Світова прем'єра стрічки відбулася в позаконкурсній програмі цьогорічного Каннського кінофестивалю та нарешті дісталася й України.

"Нічна зміна" / Late Shift

Гала-прем'єра в межах ОМКФ – 27 вересня

В українському прокаті з 2 жовтня

"Нічна зміна" – психологічний трилер швейцарської режисерки Петри Вольпе, світова прем'єра якого відбулася на цьогорічному Берлінале. Наразі стрічка є офіційним претендентом на премію Оскар від Швейцарії.

У центрі сюжету самовіддана медсестра Флорія, яка працює в хірургічному відділенні, де постійно бракує персоналу. Заступивши на нічну зміну, вона намагається приділити увагу всім пацієнтам, кожен з яких потребує особливого підходу. Упродовж ночі напруга в лікарні наростає, а разом із нею й психологічний тиск на героїню. Виснажена фізично й емоційно, вона ледь не втрачає контроль над ситуацією та вступає в перегони з часом.

"Нічна зміна": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм підіймає гостро актуальну соціальну тему нестачі медичного персоналу та величезного навантаження на лікарів. Тим часом критики вже встигли похвалити фільм за реалістичність та чудову деталізацію, а також відмітили неперевершену гру виконавиці головної ролі Леоні Бенеш.

ОМКФ SVOEkino презентує ще 2 українські стрічки: що відомо?

Перша – документальна "Королеви радості" (прем'єра на ОМКФ 25 вересня, в прокаті наприкінці року) режисерки Ольги Гібелінди про трьох українських квір-дів, які попри жахіття війни в Україні, об'єднуються, щоб організувати благодійне драг-шоу на підтримку своєї країни.

"Королеви радості": дивіться онлайн трейлер фільму

Друга – масштабний ігровий кіноальманах "Війна очима тварин" (прем'єра на ОМКФ 4 жовтня, в прокаті з листопада), де головними героями стали тварини. Сім історій, розказаних талановитими українськими та іноземними режисерами, яскравий каст, великий друг України Шон Пенн та саундтрек від Imagine Dragons роблять цей художній фільм унікальним та обов'язковим до перегляду.

"Війна очима тварин": дивіться онлайн трейлер фільму

"Війна очима тварин": дивіться онлайн трейлер фільму

Не пропустіть ці прем'єри в українських кінотеатрах!