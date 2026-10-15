24 Канал собрал самые свежие научно-фантастические фильмы, которые поразят вас глубоким сюжетом и перенесут в самые отдаленные уголки Вселенной.

"Космонавт" (2024)

Рейтинг IMDb – 5,7

Чешский астронавт Якуб отправляется в длительную миссию на край Солнечной системы. Мужчина пытается собрать образцы загадочной космической пыли и в то же время переживает глубокий кризис из-за разлуки с женой. Неожиданно он встречает на своем корабле древнее инопланетное существо и начинает долгие беседы с новым спутником. Этот причудливый пассажир помогает герою разобраться в собственных чувствах и переосмыслить жизненные приоритеты.

"Космонавт": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают глубокий философский подтекст фильма и нетипичную драматическую роль Адама Сэндлера. В то же время киноэксперты критикуют картину за медленное развитие событий и недостаток динамичных экшн-сцен.

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"Дюна: Часть вторая" (2024)

Рейтинг IMDb – 8,4

Пол Атрейдес объединяет усилия с местным населением пустынной планеты и готовится к масштабной мести заговорщикам за уничтожение своей семьи. Юный лидер оказывается перед чрезвычайно сложным выбором между любовью всей своей жизни и спасением целой вселенной. Герой должен приложить сверхчеловеческие усилия и предотвратить ужасное будущее. Только он способен увидеть истинные последствия грядущей войны.

"Дюна: Часть вторая": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают потрясающую визуальную составляющую картины и эпический масштаб сцен сражений. Впрочем, киноэксперты критикуют фильм за несколько резкие переходы между сюжетными линиями и чрезмерную мрачность отдельных эпизодов.

"Чужой: Ромул" (2024)

Рейтинг IMDb – 7,1

Группа молодых людей отправляется исследовать заброшенную космическую станцию и надеется найти там ценные ресурсы для лучшей жизни. Во время осмотра темных отсеков подростки случайно пробуждают самую страшную форму жизни во всей галактике. Герои начинают отчаянную борьбу за выживание в замкнутом пространстве без малейшего шанса на помощь. Каждый неверный шаг приближает их к неминуемой гибели.

"Чужой: Ромул": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают жутковатую атмосферу фильма. Однако киноэксперты критикуют проект за предсказуемость финала и использование старых идей.

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