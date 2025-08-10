Стивен Кинг – настоящий мастер ужасов и триллеров. Его произведения годами восхищают не только читателей, но и вдохновляют кинематограф. Истории писателя о человеческих страхах, монстрах и жутких тайнах часто оживают на больших и малых экранах.

За последние годы в кино появилось множество адаптаций произведений Стивена Кинга – и они не прекращают выходить на экранах. Кино 24 расскажет о новейших экранизациях.

"Обезьяна"

Основана на одноименном рассказе Стивена Кинга 1980 года

Фильм рассказывает о двух братьях-близнецах Хэле и Билле, что наталкиваются на старинную игрушечную обезьянку своего отца на чердаке. Со временем они понимают, что каждый раз, когда заводят игрушку, кто-то умирает. Поэтому решают выбросить обезьянку.

Пути братьев расходятся. Но когда через 25 лет снова происходит ряд загадочных смертей, им приходится забыть об обидах, чтобы остановить потери.

"Жизнь Чака"

Основан на одноименной повести из сборника "Если кровь течет" 2020 года

Школьный учитель Марти Андерсон на фоне катастрофы в мире воссоединяется с бывшей женой. К интернету доступа нет, поэтому со временем супруги обращает внимание на странные детали, в частности, билборды и граффити, на которых упоминают загадочного Чака Кранца.

Его историю рассказывают в трех актах в обратном хронологическом порядке и объясняют, как с Чаком связан конец света.

"Институт"

Основан на одноименном романе Стивена Кинга 2019 года

Мини-сериал рассказывает об "Институте" – бетонное здание, куда преступники отправляют детей со способностями к телепатии или телекинезу. Туда попадает особый подросток Люк, который встречается с директором заведения и другими детьми. Над ними проводят жестокие эксперименты, чтобы развить их паранормальные способности.

