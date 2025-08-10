Стівен Кінг – справжній майстер жахів та трилерів. Його твори роками захоплюють не тільки читачів, але й надихають кінематограф. Історії письменника про людські страхи, монстрів і моторошні таємниці часто оживають на великих і малих екранах.

За останні роки у кіно з'явилось безліч адаптацій творів Стівена Кінга – і вони не припиняють виходити на екранах. Кіно 24 розповість про найновіші екранізації.

"Мавпа"

Заснована на однойменному оповіданні Стівена Кінга 1980 року

Фільм розповідає про двох братів-близнюків Гела і Білла, що натрапляють на старовинну іграшкову мавпочку свого батька на горищі. З часом вони розуміють, що кожного разу, коли заводять іграшку, хтось помирає. Тому вирішують викинути мавпочку.

Шляхи братів розходяться. Та коли через 25 років знову відбувається низка загадкових смертей, їм доводиться забути про образи, щоб зупинити втрати.

"Мавпа": дивіться трейлер онлайн

"Життя Чака"

Заснований на однойменній повісті зі збірки "Якщо кров тече" 2020 року

Шкільний вчитель Марті Андерсон на тлі катастрофи у світі возз'єднується з колишньою дружиною. До інтернету доступу немає, тож з часом подружжя звертає увагу на дивні деталі, зокрема, білборди й графіті, на яких згадують загадкового Чака Кранца.

Його історію розповідають у трьох актах у зворотному хронологічному порядку та пояснюють, як з Чаком пов'язаний кінець світу.

"Життя Чака": дивіться трейлер онлайн

"Інститут"

Заснований на однойменному романі Стівена Кінга 2019 року

Мінісеріал розповідає про "Інститут" – бетонну будівлю, куди злочинці відправляють дітей зі здібностями до телепатії чи телекінезу. Туди потрапляє особливий підліток Люк, який зустрічається з директором закладу й іншими дітьми. Над ними проводять жорстокі експерименти, щоб розвинути їхні паранормальні здібності.

"Інститут": дивіться трейлер онлайн