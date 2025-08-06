Кіно 24 підготував добірку стрічок, які заспокоюють та нагадують про добро у світі. Ці фільми змотивують вас шукати світло навіть у найтемніші дні.

Не пропустіть 3 емоційні фільми, які змусять плакати навіть тих, хто "нічого не відчуває"

"Зелена книга" (2018)

Цей фільм заснований на реальних подіях, пов'язаних із життям американського піаніста Дона Ширлі. Чоловік збирається у подорож південними штатами США, тому терміново шукає водія. На цю посаду зголошується Тоні Балакун, який хоче заробити великий гонорар. Однак герої ще не знають, що ця подорож змусить їх подивитися на життя іншими очима.

"Зелена книга": дивіться трейлер фільму онлайн

"Марлі та Я" (2008)

Подружжя журналістів вирішує перебратися із Мічигану до Флориди. Після переїзду пара починає задумуватися про поповнення в родині. Джон поки не готовий до дітей, тому дарує своїй дружині Джен цуценя. З того часу життя закоханих змінюється, адже домашній улюбленець, на ім'я Марлі виявляється зовсім неслухняним. Попри хаос, який створює пес, чотирилапий друг стає невіддільною частиною родини, допомагаючи героям пережити життєві радощі та труднощі.

"Марлі та Я": дивіться трейлер фільму онлайн

"Заплати іншому" (2000)

11-річний Тревор отримує у школі незвичайне завдання від свого вчителя суспільствознавства. Хлопчику треба змінити світ на краще, а потім пояснити, як саме він це зробив. Так, Тревор вигадує доволі цікаву ідею: віддавати добро трьом людям, навіть якщо вони про це не просили. Хлопчик починає активно реалізовувати це в реальному житті, і з часом його добрий задум починає ширитися далеко за межі міста.

"Заплати іншому": дивіться трейлер фільму онлайн

Нагадаємо, що днями наша редакція розповідала про найочікуваніші фільми серпня 2025 року.