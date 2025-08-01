Кіно 24 розповість про головні фільми серпня, які вийдуть у кінотеатрах. У добірці точно знайдеться варіант, що підійде саме вам.

Дивіться також 3 емоційні фільми, які змусять плакати навіть тих, хто "нічого не відчуває"

"Кінець"

Прем'єра: 7 серпня

Події фільму розгортаються у підземному бункері, де сім'я ізолювалась після глобальної катастрофи. Їхній син ніколи не бачив неба, а батьки та помічники намагаються підтримувати ілюзію добробуту. Крихку гармонію починає руйнувати загадкова дівчина, яка раптово з'являється на порозі.

"Кінець": дивіться трейлер онлайн

"Граф Дракула. Історія кохання"

Прем'єра: 7 серпня

Нова адаптація роману Брема Стокера розповість про і стане переосмисленням класичного образу вампіра. Граф Дракула зрікається Бога після втрати дружини та мандрує крізь віки в пошуках кохання. Цікаво, що головного героя в українському дубляжі озвучив співак Володимир Дантес.

"Граф Дракула. Історія кохання": дивіться трейлер онлайн

"Ще одна шалена п'ятниця"

Прем'єра: 7 серпня

Події фільму розгортаються роками потому після того, як Тесс та її Анна обмінялися тілами. Анна вже виховує свою доньку, до того ж в неї скоро з'явиться падчерка. Героїні натрапляють на нові випробування і переконуються в тому, що блискавка може вдарити двічі в одне й те саме місце.

"Ще одна шалена п'ятниця": дивіться трейлер онлайн

"Куба і Аляска"

Прем'єра: 14 серпня

Документальний фільм Єгора Троянського розповідає щемливу історію військовослужбовиць і парамедикинь з позивними "Куба" та "Аляска", як є найкращими подругами. Вони переживають те саме, що й багато інших військових – чим довше триває війна, тим більше вони втрачають зв'язок з близькими й колишнім життям.

"Куба і Аляска": дивіться трейлер онлайн

"Еддінгтон"

Прем'єра: 14 серпня

Події фільму відбуваються у 2020 році в Нью-Мексико, у вигаданому містечку, що переживає часи пандемії. Шериф Джо, який мав би слідкувати за порядком у місті, відмовляється носити маску, через що постійно встряє у сутички з мером. Після чергового конфлікту шериф вирішує балотуватися в мери, а у своєму промо заперечує існування пандемії.

"Еддінгтон": дивіться трейлер онлайн

"Ніхто 2"

Прем'єра: 14 серпня

Через 4 роки після сутичок з мафією головний герой Гатч досі винен їм 30 мільйоні доларів. Щоб відпрацювати борг, він змушений полювати на міжнародних злочинців. Гатч хоче повернути сімейне щастя, тому вирушає з близькими у відпустку. Але й тут його чекають вороги.

"Ніхто 2": дивіться трейлер онлайн

"Едем"

Прем'єра: 21 серпня

Група людей прибуває на віддалений острів якомога далі від цивілізації, де створюють свою спільноту – "рай". Та раптом з'являється Баронеса, яка порушує баланс власними амбіціями. Поступово острів наповнюють інтриги, маніпуляції та загадкові вбивства.

"Едем": дивіться трейлер онлайн

"2000 метрів до Андріївки"

Прем'єра: 28 серпня

Новий фільм оскароносного режисера Мстислава Чернова розповідає про маленьке село за 10 кілометрів біля Бахмута – Андріївку. Тут розгортаються запеклі бої під час українського контрнаступу у 2023 році. Бійці з труднощами долають шлях, виборюючи кожен метр території.

"2000 метрів до Андріївки": дивіться трейлер онлайн

"Роузи"

Прем'єра: 28 серпня

Бенедикт Камбербетч і Олівія Колман зіграють заможну британську пару, що живе на узбережжі Каліфорнії. Спершу вони здаються щасливими й закоханими, згодом у парі росте напруга, а далі їхній шлюб стає хаосом. Успіх дружини затьмарює її чоловіка, тому їхній союз опиняється на межі розриву.

"Роузи": дивіться трейлер онлайн

"Спіймати на гарячому"

Прем'єра: 28 серпня

Генк Томпсон, який раніше був перспективним бейсболістом, працює у Нью-Йорку барменом. Коли його сусід Расс просить Генка потримати вдома його кота, все кардинально змінюється. Така дрібниця втягує героя в кримінальну пригоду.

"Спіймати на гарячому": дивіться трейлер онлайн