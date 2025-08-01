Кино 24 расскажет о главных фильмах августа, которые выйдут в кинотеатрах. В подборке точно найдется вариант, что подойдет именно вам.

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"Конец"

Премьера: 7 августа

События фильма разворачиваются в подземном бункере, где семья изолировалась после глобальной катастрофы. Их сын никогда не видел неба, а родители и помощники пытаются поддерживать иллюзию благополучия. Хрупкую гармонию начинает разрушать загадочная девушка, которая внезапно появляется на пороге.

"Конец": смотрите трейлер онлайн

"Граф Дракула. История любви"

Премьера: 7 августа

Новая адаптация романа Брэма Стокера станет переосмыслением классического образа вампира. Граф Дракула отрекается от Бога после потери жены и путешествует сквозь века в поисках любви. Интересно, что главного героя в украинском дубляже озвучил певец Владимир Дантес.

"Граф Дракула. История любви": смотрите трейлер онлайн

"Еще одна безумная пятница"

Премьера: 7 августа

События фильма разворачиваются годами спустя после того, как Тесс и ее Анна обменялись телами. Анна уже воспитывает свою дочь, к тому же у нее скоро появится падчерица. Героини наталкиваются на новые испытания и убеждаются в том, что молния может ударить дважды в одно и то же место.

"Еще одна безумная пятница": смотрите трейлер онлайн

"Куба и Аляска"

Премьера: 14 августа

Документальный фильм Егора Троянского рассказывает щемящую историю военнослужащих и парамедиков с позывными "Куба" и "Аляска", как являются лучшими подругами. Они переживают то же, что и многие другие военные – чем дольше длится война, тем больше они теряют связь с близкими и прежней жизнью.

"Куба и Аляска": смотрите трейлер онлайн

"Эддингтон"

Премьера: 14 августа

События фильма происходят в 2020 году в Нью-Мексико, в вымышленном городке, переживающем времена пандемии. Шериф Джо, который должен следить за порядком в городе, отказывается носить маску, из-за чего постоянно встревает в стычки с мэром. После очередного конфликта шериф решает баллотироваться в мэры, а в своем промо отрицает существование пандемии.

"Эддингтон": смотрите трейлер онлайн

"Никто 2"

Премьера: 14 августа

Через 4 года после столкновений с мафией главный герой Гатч до сих пор должен им 30 миллионов долларов. Чтобы отработать долг, он вынужден охотиться на международных преступников. Гатч хочет вернуть семейное счастье, поэтому отправляется с близкими в отпуск. Но и здесь его ждут враги.

"Никто 2": смотрите трейлер онлайн

"Эдем"

Премьера: 21 августа

Группа людей прибывает на отдаленный остров как можно дальше от цивилизации, где создают свое сообщество – "рай". И вдруг появляется Баронесса, которая нарушает баланс собственными амбициями. Постепенно остров наполняют интриги, манипуляции и загадочные убийства.

"Эдем": смотрите трейлер онлайн

"2000 метров до Андреевки"

Премьера: 28 августа

Новый фильм оскароносного режиссера Мстислава Чернова рассказывает о маленьком селе в 10 километрах возле Бахмута – Андреевку. Здесь разворачиваются ожесточенные бои во время украинского контрнаступления в 2023 году. Бойцы с трудом преодолевают путь, борясь за каждый метр территории.

"2000 метров до Андреевки": смотрите трейлер онлайн

"Роузи"

Премьера: 28 августа

Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман сыграют состоятельную британскую пару, живущую на побережье Калифорнии. Сначала они кажутся счастливыми и влюбленными, впоследствии в паре растет напряжение, а дальше их брак становится хаосом. Успех жены затмевает ее мужа, поэтому их союз оказывается на грани разрыва.

"Роузи": смотрите трейлер онлайн

"Поймать с поличным"

Премьера: 28 августа

Хэнк Томпсон, который раньше был перспективным бейсболистом, работает в Нью-Йорке барменом. Когда его сосед Расс просит Хэнка подержать дома его кота, все кардинально меняется. Такая мелочь втягивает героя в криминальное приключение.

"Поймать с поличным": смотрите трейлер онлайн