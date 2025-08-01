Даже самые сдержанные киноманы признают, что после просмотра некоторых фильмов оставаться равнодушным просто невозможно. Кино 24 подготовил подборку эмоциональных фильмов, которые точно доведут до слез.

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"Милые кости" (2009)

14-летняя Сюзи Селмон становится жертвой жестокого убийства. Впрочем, душа девочки не торопится покинуть этот мир. Ежедневно она наблюдает за жизнью своих родных, которые пытаются оправиться от потери, и за убийцей, что живет неподалеку и продолжает делать вид, как будто ничего не произошло. Сюзи стремится обрести покой, но не может уйти, пока справедливость не будет восстановлена.

"Милые кости": смотрите трейлер фильма онлайн

"Мальчик в полосатой пижаме" (2008)

События фильма происходят во время Второй мировой войны. Сын нацистского офицера переезжает с семьей вблизи концлагеря. За забором он знакомится со Шмуэлем – мальчиком в "полосатой пижаме", который оказывается заключенным евреем. Зрители могут наблюдать, как на фоне ужасов Холокоста развивается невинная дружба детей.

"Мальчик в полосатой пижаме": смотрите трейлер фильма онлайн

"В погоне за счастьем" (2006)

Крис Гарднер – продавец медицинского оборудования, который из-за финансовых трудностей теряет дом и жену. Оставшись с маленьким сыном на руках, он ночует в приютах, туалетах метро и на улице. Однако даже в эти тяжелые времена Крис не сдается. Однажды он попадает на стажировку в брокерскую компанию, и наконец получает шанс изменить свою жизнь.

"В погоне за счастьем": смотрите трейлер фильма онлайн

Если вы считаете, что никогда не плачете от просмотра кино, то посмотрите эти фильмы. Возможно, именно они станут причиной ваших слез и заставят переосмыслить жизнь.