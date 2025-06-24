Кино 24 расскажет об увлекательных лентах, которые являются интересными, для многих знакомыми и эмоционально нетяжелыми. Они сработают как колыбельная и помогут погрузиться в сон.

К слову Несмешные шутки и скучный сюжет: 3 худшие комедии всех времен, на которые не стоит тратить время

"Дневник Бриджит Джонс"

Бриджит Джонс после 30-летия готова начать новую жизнь, избавиться от лишних килограммов и плохих привычек. Она берется вести дневник, где будет писать о своих достижениях. Но осуществить мечты и найти любовь не так и просто. Главная героиня словно подруга для каждого зрителя, с которой можно пообщаться перед сном.

"Дневник Бриджит Джонс": смотрите трейлер онлайн

"Дьявол носит Prada"

В центре комедийной драмы – Энди, которая мечтает стать журналисткой в глянцевом журнале. Она получает должность помощницы редактора Миранды Пристли. Но эта работа принесет ей много испытаний и покажет, чем на самом деле является показная роскошь. Успокаивающий голос Миранды точно сработает, если вы хотите побыстрее заснуть.

"Дьявол носит Prada: смотрите трейлер онлайн

"Энни"

Музыкальный комедийный фильм рассказывает об Энни Беннет – энергичном ребенке, которая живет с суровой мисс Ганниган. Ее жизнь меняется, когда она пересекается с кандидатом в мэры Уиллом Стаксом. Тот берет Энни к себе ради политики, но вдруг оказывается, что их связывает нечто большее. Не все мюзиклы подходят для сна, но этот будет идеальным фоном на вечер.

"Энни": смотрите трейлер онлайн

"В поисках Дори"

Продолжение "В поисках Немо" в дальнейшем рассказывает об увлекательных приключениях морских обитателей. События разворачиваются через год, этот раз в центре сюжета – синяя рыбка Дори, которая мгновенно забывает все, что с ней происходило. Внезапно вспомнив о родителях, она отправляется на их поиски. Героев снова ждет увлекательное путешествие.

"В поисках Дори": смотрите трейлер онлайн

"Чокнутый профессор"

Фильм рассказывает о добром и спокойном профессоре, который имеет избыточный вес и поэтому страдает от дискриминации. Он пытается изобрести препарат, который будет менять ДНК человека и помогать ему похудеть. После очередных насмешек профессор все-таки решается испытать лекарство, в результате которого появляется его альтер эго. Лента вызовет у вас много смеха и точно подарит крепкий сон.

"Чокнутый профессор": смотрите трейлер онлайн