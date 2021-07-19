Новые кадры перезапуска "Секс в большом городе" – культовая сумка Fendi Baguette и съемки в кафе

В сети появились новые кадры со съемок сериала And Just Like That. Сару Джессику Паркер, Синтию Никсон и Кристин Дэвис сфотографировали в Нью-Йорке во время съемки новых серий проекта перезапуска "Секс в большом городе" для HBO Max.

Естественно, что съемки сериала происходят прямо на улицах Нью-Йорка, таким образом, можно легко увидеть любимых героинь сериала в городском антураже: Кэрри Брэдшоу, Миранда Гоббс и Шарлотта Йорк – как всегда, в эффектных стильных образах.

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Образы героинь перезапуска "Секс в большом городе"

Похоже, что папарацци зафиксировали съемки двух будущих эпизодов из сериала, а возможно только один. В конце концов, актрисы появились на съемочной площадке в эффектных актуальных образах: Сара в роли Керри в платье с ярким принтом и тренчах. Свой вечерний образ актриса соединила с культовым аксессуаром своей героини – фиолетовой версией культовой модели Fendi Baguette.

В сериале "Секс в большом городе" был эпизод, где Кэрри Брэдшоу стала жертвой нападения грабителя на улицах Нью-Йорка? Вор требует у героини отдать ему сумочку, Кэрри поправляет его:. Сумка-багет стала символом сериала, а Сара Джессика Паркер в предисловии к книге Fendi Baguette писала:

Миранда – в стильном комбинезоне цвета марсала, а Шарлотта – в брюках, классических черных лодочках на шпильке, и черном топе с массивными воланами.

Кажется, что актрисы изображают эпизод возле клуба или ресторана. Они говорят по телефону. Паркер вызывает такси – куда едет героиня Керри – известно будет лишь в серии.

На других кадрах папарацци запечатлели Сару Джессику Паркер в приталенном миди-платье розового цвета с черным широким поясом. На Саре снова жемчужное ожерелье.



Сара Джессика Паркер на съемочной площадке / Getty Images

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Синтию и Кристен "поймали" во время съемок эпизода в кафе. Похоже, что актрисы ведут интересную беседу. Актрисы одеты в актуальные макси-платья. В кадре они находятся без героини Керри, возможно, именно сейчас она направляется к ним в своем розовом платье.



Синтия Никсон и Кристин Дэвис во время съемок эпизода / Getty Images