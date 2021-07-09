Как известно, в перезапуске Сара Джессика Паркер сыграет Кэрри Брэдшоу, Синтия Никсон перевоплотится в Миранду Хоббс и Кристин Дэвис выступит в роли Шарлотты Йорк.

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Главные героини также опубликовали на своих инстаграм-страницах снимок с первого официального дня съемок, подписав:

"And Just Like That… Мы вернулись" – Кристин Дэвис;

"And Just Like That, это был первый день" – Синтия Никсон;

"І...And Just Like That" – Сара Джессика Паркер.

Что известно о перезапуске "Секса в большом городе":

Перезапуск сериала HBO Max называется And Just Like That и включает 10 эпизодов;

и включает Его снимают под руководством Майкла Патрика Кинга;

О деталях актерского состава перезапуска сериала "Секс в большом городе" читайте в нашем материале, который мы писали ранее;

Недавно мы также видели совместное фото героинь во время съемок, которое Сара Джессика Паркер опубликовала в инстаграме с подписью: "Снова вместе. Чтение сценария первых эпизодов";

опубликовала в инстаграме с подписью: "Снова вместе. Чтение сценария первых эпизодов"; Относительно главных героинь: в последний раз зрители видели персонажа Синтии Никсон во второй части "Секса в большом городе"; Сара Джессика Паркер в своем инстаграме сообщала, что следующее шоу без нее, конечно, не обойдется; Кристин Дэвис в сериале была домохозяйкой, так что в новых сериях, очевидно, будут продолжать тему воспитания ее двое детей, Лили и Роуз, и отношения с мужем;

во второй части "Секса в большом городе"; в своем инстаграме сообщала, что следующее шоу без нее, конечно, не обойдется; в сериале была домохозяйкой, так что в новых сериях, очевидно, будут продолжать тему воспитания ее двое детей, Лили и Роуз, и отношения с мужем; Вероятно, премьера перезапуска состоится в конце 2021-го или начале 2022 года.