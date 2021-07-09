Як відомо, у перезапуску Сара Джессіка Паркер зіграє Керрі Бредшоу, Синтія Ніксон перевтілиться в Міранду Гоббс та Крістін Девіс виступить у ролі Шарлотти Йорк.

До теми У перезапуску серіалу "Секс і місто" з'явиться перший небінарний персонаж

Головні героїні також опублікували у своїх інстаграм-сторінках знімок з першого офіційного дня зйомок, підписавши:

"And Just Like That… Ми повернулися" – Крістін Девіс;

"And Just Like That, це був перший день" – Синтія Ніксон;

"І...And Just Like That" – Сара Джессіка Паркер.

Що відомо про перезапуск "Секс і місто":

Перезапуск серіалу HBO Max має назву And Just Like That й 10 епізодів;

й Його знімають під керівництвом Майкла Патріка Кінга;

Про деталі акторського складу перезапуску серіалу "Секс і місто" – читайте в нашому матеріалі, який ми писали раніше;

Нещодавно ми також бачили спільне фото героїнь під час зйомок, яке Сара Джессіка Паркер опублікувала в інстаграмі із підписом: "Знову разом. Читання сценарію перших епізодів";

Щодо головних героїнь: востаннє глядачі бачили персонажа Синтію Ніксон у другій частині "Секс і місто"; Сара Джессіка Паркер у своєму інстаграмі повідомила, що наступне шоу без неї, звісно, не обійдеться; Крістін Девіс у серіалі була домогосподаркою, тож у нових серіях, очевидно, продовжуватимуть тему виховання її двох дітей, Лілі й Роуз, та стосунки з чоловіком;

у другій частині "Секс і місто"; у своєму інстаграмі повідомила, що наступне шоу без неї, звісно, не обійдеться; у серіалі була домогосподаркою, тож у нових серіях, очевидно, продовжуватимуть тему виховання її двох дітей, Лілі й Роуз, та стосунки з чоловіком; Ймовірно, прем’єра перезапуску відбудеться наприкінці 2021-го або на початку 2022 року.