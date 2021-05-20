В продовженні шоу все ж буде новий персонаж. Саманту Джонс замінить 45-річна актриса мексиканського походження Сара Рамірес, відома за роллю в серіалі "Анатомія пристрасті". У перезапуску "Секс і місто" Сара Рамірес зіграє небінарну людину (яка не відносить себе ні до чоловічої, ні до жіночої статті) Че Діас.
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Роль Сари Рамірес в перезапуску "Секс і місто"
Вона перевтілиться в коміка, який "пропагує прогресивні погляди на гендерні ролі". Про це повідомляє видання Deadline з посиланням на виконавчого продюсера картини Майкла Кінга. Відомо, що Сара Рамірес приєднається до інших акторів, які раніше знялися у кінострічці.
Саманту Джонс замінить 45-річна актриса мексиканського походження Сара Рамірес / Фото Vulture
Героїня Сари Джесіки Паркер Керрі Бредшоу буде частою гостею на шоу коміка Че Діаса, звертаючись до нього в середньому роді.
Сара – єдиний у своєму роді талант, який однаково добре розбирається в комедіях і драмах. Ми схвильовані і натхненні цим новим персонажем в серіалі, – сказав продюсер Майкл Патрік Кінг.
Перезапуск "Секс і місто" складатиметься з 10 епізодів. Зйомки заплановано на літо, і вони будуть відбуватися в Нью-Йорку.
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Що відомо про Сару Рамірес
Сара Рамірес – американська акторка і співачка мексиканського походження. Лауреатка премії "Тоні" у 2005 році за виступ у мюзиклі "Спамалот". Вона найбільш відома за роллю лікарки Келлі Торрес у тривалому серіалі каналу ABC "Анатомія пристрасті".