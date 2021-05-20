В продолжении шоу все же будет новый персонаж. Саманту Джонс заменит 45-летняя актриса мексиканского происхождения Сара Рамирес, известная по роли в сериале "Анатомия страсти". В перезапуске "Секс в большом городе" Сара Рамирес сыграет небинарного человека (который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу) Че Диас.
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Роль Сары Рамирес в перезапуске "Секс в большом городе"
Она превратится в комика, который "пропагандирует прогрессивные взгляды на гендерные роли". Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на исполнительного продюсера картины Майкла Кинга. Известно, что Сара Рамирес присоединится к другим актерам, которые ранее снялись в киноленте.
Саманту Джонс заменит 45-летняя актриса мексиканского происхождения Сара Рамирес / Фото Vulture
Героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу будет частой гостьей на шоу комика Че Диаса, обращаясь к нему в среднем роде.
Сара – единственный в своем роде талант, который одинаково хорошо разбирается в комедиях и драмах. Мы взволнованы и вдохновлены этим новым персонажем в сериале,
– сказал продюсер Майкл Патрик Кинг.
Перезапуск "Секс в большом городе" будет состоять из 10 эпизодов. Съемки запланированы на лето, и они будут происходить в Нью-Йорке.
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Что известно о Саре Рамирес
Сара Рамирес – американская актриса и певица мексиканского происхождения. Лауреат премии "Тони" в 2005 году за выступление в мюзикле "Спамалот". Она наиболее известна по роли врача Келли Торрес в длительном сериале канала ABC "Анатомия страсти".