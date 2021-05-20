В продолжении шоу все же будет новый персонаж. Саманту Джонс заменит 45-летняя актриса мексиканского происхождения Сара Рамирес, известная по роли в сериале "Анатомия страсти". В перезапуске "Секс в большом городе" Сара Рамирес сыграет небинарного человека (который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу) Че Диас.

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Роль Сары Рамирес в перезапуске "Секс в большом городе"

Она превратится в комика, который "пропагандирует прогрессивные взгляды на гендерные роли". Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на исполнительного продюсера картины Майкла Кинга. Известно, что Сара Рамирес присоединится к другим актерам, которые ранее снялись в киноленте.



Саманту Джонс заменит 45-летняя актриса мексиканского происхождения Сара Рамирес / Фото Vulture

Героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу будет частой гостьей на шоу комика Че Диаса, обращаясь к нему в среднем роде.

Сара – единственный в своем роде талант, который одинаково хорошо разбирается в комедиях и драмах. Мы взволнованы и вдохновлены этим новым персонажем в сериале,

– сказал продюсер Майкл Патрик Кинг.

Перезапуск "Секс в большом городе" будет состоять из 10 эпизодов. Съемки запланированы на лето, и они будут происходить в Нью-Йорке.

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"Секс в большом городе" – американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 года по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов.