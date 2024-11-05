На одном дыхании: 3 новых мини-сериала на Netflix, которые можно посмотреть за вечер

После тяжелого рабочего дня всегда хочется отдохнуть и забыть о будничных делах. Для этого стоит окунуться в мир кинематографа, где всегда происходит что-то увлекательное и интересное.

Стриминговой платформе Netflix всегда есть что предложить своим поклонникам. Кино 24 подготовил подборку новых мини-сериалов, которые можно посмотреть на сервисе за вечер.

Не пропустите Что смотреть в этом месяце: 5 самых ожидаемых сериалов, которые появятся на Netflix в ноябре

"Остров миллиардеров"

Количество серий – 6

Сюжет разворачивается вокруг двух влиятельных и состоятельных семей, которые являются ожесточенными врагами в бизнесе по разведению лосося. Рагнхильд – амбициозная руководительница норвежской компании, которая мечтает стать мировым лидером по производству рыбы. Впрочем, чтобы достичь желаемого, ей стоит уничтожить своего конкурента, который не планирует складывать руки и принимать поражение. Сериал погрузит зрителей в тайны обеих семей и приоткроет завесу человеческих чувств и стремлений. В ожесточенной борьбе за лидерство герои будут руководствоваться собственными принципами и решимостью. Рагнхильд придется сделать выбор – стать человечной или бороться за успех, несмотря на любые трудности. Удастся ли главной героине достичь желаемого?

"Остров миллиардеров": смотрите трейлер онлайн

"Хороших девочек не убивают"

Количество серий – 6

Однажды 17-летнюю школьницу Энди Белл жестоко убивают. Полиция обвинила ее парня, по имени Сал Сингх, и закрыла дело. Однако студентка Пип Фитц-Амоби не считает, что правоохранительные органы правы и поймали настоящего убийцу. Поэтому девушка решает начать собственное расследование, во время которого раскроет неприятные тайны горожан. Пока потенциальный преступник на свободе, Пип сделает все возможное, чтобы предотвратить новые убийства.

"Хороших девочек не убивают": смотрите трейлер онлайн

"Идеальная пара"

Количество серий – 6

Амелия Сакс готовится к свадьбе с представителем одной из самых богатых семей Нантакета. Празднование должно быть пышным и шикарным, но все идет не по плану. Свадьба срывается после того, как на пляже находят тело. Теперь начинается расследование, которое должно раскрыть все интриги, секреты и тайны изысканной жизни состоятельных семей. В течение серий Амелия будет пытаться спасти свое будущее и узнать, кто именно совершил преступление.

"Идеальная пара": смотрите трейлер онлайн

Если вы планируете устроить киновечер, то эти мини-сериалы станут отличным выбором для просмотра. Окунитесь в мир кино и позвольте себе отдохнуть!