Новые персонажные постеры "Дюны" Дэнни Вильнева заставили поклонников затаить дыхание

Постеры с героями фильма опубликовали в сети 19 июля 2021 года, также сменили главное фото в официальном твиттере будущей картины. Премьера "Дюны" в Украине состоится 14 октября 2021 года. Об актерах и главных действующих лицах – смотрите на Кино 24.

Фантастическая драма "Дюна" станет третьей по счету экранизацией одноименного произведения 1965 года американского писателя Фрэнка Герберта. В общем Герберт написал шесть книг, объединенных общей тематикой. В 1984 году Дэвид Линч снял полнометражный фильм по книге, в 2000-м – Джон Гаррисон снял мини-сериал. Работать над новой экранизацией начали еще в 2008 году. Основной съемочный процесс продолжался в 2019 году в Венгрии и Иордании.

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Режиссером новой ленты выступил Дэнни Вильнев, известный по фильмам "Бегущий по лезвию 2049", "Прибытие" и "Враг". Адаптация научно-фантастического романа станет фильмом-хедлайнером Венецианского кинофестиваля, который пройдет в сентябре 2021-го.

Сюжет фильма "Дюна"

События разворачиваются в далеком будущем. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) берет под свое управление пустынную планету Арракис – единственный источник наиболее редкого и ценного вещества во Вселенной. Это вещество, действуя подобно наркотикам, продлевает жизнь человека и существенно улучшает умственные способности. Владение веществом гарантирует господство во Вселенной. Однако сейчас планета Арракис наполнена гигантскими песчаными червями. Сын герцога, юный и талантливый Пол (Тимоти Шаламе), должен отправиться на страшную планету, чтобы обеспечить своей семье владычество над ней.

Актеры, которые приняли участие в фильме:

Тимоти Шаламе,

Ребекка Фергюсон,

Оскар Айзек,

Джош Бролин,

Стеллан Скашгорд,

Дэйв Батиста,

Зендея,

Шарлотта Рэмплинг,

Джейсон Момоа,

Хавьер Бардем.

"Дюна" 2021: смотрите трейлер фильма