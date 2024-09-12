Netflix раскрыли детали продолжения "Бриджертонов": кто сыграет избранницу Бенедикта

Создатели популярного сериала "Бриджертоны" от Netflix постепенно открывают подробности о предстоящем четвертом сезоне. Недавно они объявили, кто будет исполнять главную роль в новых эпизодах.

В центре внимания нового сезона окажется любовная история Бенедикта Бриджертона, одного из основных персонажей сериала. В материале Кино 24 вы узнаете, как будет выглядеть его возлюбленная и что нового ждет зрителей в следующих эпизодах сериала.

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Что известно о 4 сезоне сериала "Бриджертоны"

В первом сезоне сериала "Бриджертоны" зрители могли насладиться историей любви Дафни Бриджертон. Второй сезон фокусировался на отношениях Энтони Бриджертона. Третий сезон рассказывал о развитии романтических отношений Колина Бриджертона и Пенелопы.

В четвертом сезоне в центре событий окажется персонаж, которого сыграет актер Люк Томпсон. После того, как сериал рассказал истории старших сестер и братьев Бриджертонов, очередь дошла до Бенедикта Бриджертона. События нового сезона сосредоточатся на еще одном представителе знаменитой семьи и его любимой, Софи Беккетт.

"Бриджертоны": смотрите онлайн анонс 4 сезона

К слову, уже стало известно, кто воплотит роль избранницы Бенедикта. Ею станет австралийская актриса, звезда сериала "Halo" Йерин Ха. Об этом на днях анонсировали кинотворцы.

Дорогой читатель, поскольку подготовка к следующему социальному сезону продолжается, мы просим тепло приветствовать нового участника. Поздравляем Ерин Ха в роли Софи в 4 сезоне "Бриджертонов",

– написали в сети.

Согласно информации от издания Independent, сюжет четвертого сезона сериала "Бриджертоны" разворачивается вокруг Софи Беккетт, которая большую часть своей жизни работала обычной горничной. Ее жизнь кардинально меняется, когда она решает посетить бал-маскарад, организованный Вайолет Бриджертон, матерью Бенедикта Бриджертона.

На этом маскараде Софи, скрывая свое лицо под маской, знакомится с Бенедиктом Бриджертоном. Их встреча приводит к романтическим отношениям, и именно на этом балу между ними зарождается любовь. Бриджертон влюбляется в Софи, и эта история становится центральной в новом сезоне.

Кстати, долгожданная премьера нового сезона сериала "Бриджертоны" состоится только в 2026 году. Это означает, что поклонники сериала вынуждены еще немного подождать, прежде чем смогут увидеть новые эпизоды, рассказывающие о развитии истории Бенедикта Бриджертона и его возлюбленной Софи Беккетт.