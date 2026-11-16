5 сериалов 2026 года, которые заставляют забыть о телефоне и даже о сне

24 Канал собрал пять сериалов на вечер, которые уже привлекли внимание зрителей. В подборке – экранизация культового романа Джона Стейнбека, новый хоррор по мотивам Стивена Кинга, криминальная история с Томом Харди и возвращение одного из самых известных телевизионных убийц.

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"К востоку от Эдема", 2026

Жанр: историческая драма, психологическая драма

IMDb: 8,0

Где смотреть: Netflix

История разворачивается вокруг семьи Трасков, жизнь которой переворачивает загадочная Кэти Эймс. Ее появление становится началом опасных интриг, предательств и конфликтов, которые будут влиять на несколько поколений. В центре событий – извечная борьба добра и зла, где понять, кто на самом деле жертва, а кто злодей, не так уж и просто.

Почему стоит посмотреть: ради блестящей Флоренс Пью, напряженной атмосферы и истории, где семейные отношения сложнее любой детективной загадки. Идеальный вариант для тех, кто любит психологические драмы, после которых еще долго хочется обсуждать поступки героев.



"К востоку от Эдема": смотреть трейлер

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"Фонари", 2026

Жанр: фантастика, детектив, супергеройская драма

IMDb: 7,7

Где смотреть: HBO Max

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Опытный Зеленый Фонарь Хэл Джордан и молодой новобранец Джон Стюарт берутся расследовать загадочное убийство в американской глубинке. Однако обычное уголовное дело постепенно превращается в опасную историю с космическим подтекстом.

Почему стоит посмотреть: это совсем не типичный сериал о супергероях с бесконечными сражениями за спасение планеты. Здесь больше мрачного детектива, напряженных диалогов и тайн. Одним словом, даже супергероям иногда приходится работать обычными следователями.



"Фонари": смотреть трейлер

"Кэрри", 2026

Жанр: хоррор, психологический триллер, драма

IMDb: 7,8

Где смотреть: Prime Video

Замкнутая школьница Кэрри Уайт растет под строгим контролем религиозной матери. После смерти отца девушка поступает в обычную школу, где становится жертвой жестокого буллинга. Однако ее одноклассники даже не подозревают, что Керри обладает сверхъестественными способностями. И когда терпение девушки заканчивается, последствия становятся катастрофическими.

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Почему стоит посмотреть: Майк Фланаган, известный по "Призракам дома на холме", переосмыслил классическую историю Стивена Кинга, добавив современные темы травли в соцсетях. Это тот случай, когда школьные хулиганы очень быстро пожалеют о своем поведении.



"Кэрри": смотреть трейлер

"Земля гангстеров" 2 сезон, 2026

Жанр: криминальная драма, триллер

IMDb: 8,3

Где смотреть: Paramount+

Преступная семья Гарриганов продолжает борьбу за власть в Лондоне. Конфликты между родственниками, опасные конкуренты и предательства угрожают разрушить их империю. Тем временем Гарри да Соуза, которого сыграл Том Харди, пытается решать чужие проблемы, хотя сам все глубже погружается в криминальный хаос.

Почему стоит посмотреть: Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен в одном сериале – уже достаточная причина, чтобы нажать кнопку "Воспроизвести". Добавьте сюда жестокие разборки, черный юмор и персонажей, у которых лучше не брать денег в долг, – получится увлекательная криминальная драма.



"Земля гангстеров" 2 сезон: смотреть трейлер

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"Декстер: Воскрешение" – 2-й сезон, 2026

Жанр: криминальный триллер, психологическая драма

IMDb: 9,0

Где смотреть: Paramount+

Декстер Морган снова оказывается в центре опасной игры. На этот раз в Нью-Йорке ему приходится противостоять двум серийным убийцам: одному, который годами оставался неуловимым, и другому, только начинающему свою кровавую карьеру. В то же время прошлое Декстера продолжает напоминать о себе.

Почему стоит посмотреть: Майкл С. Холл вернулся к роли, которая сделала его телевизионной легендой. В новом сезоне к актерскому составу присоединились Брайан Кокс и Дэн Стивенс. Так что если вам не хватало харизматичного маньяка со своим собственным кодексом морали, Декстер уже приготовил новую порцию неприятностей.

"Декстер: Воскрешение": смотреть трейлер

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