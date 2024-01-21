Среди самых популярных уже несколько недель держится в топе "Берлин" Однако в новой подборке предлагаем к просмотру и другие ленты, имеющие меньшую популярность, но тоже достойные вашего внимания.
Вам понравятся Сериалы о спорте на Netflix, которые можно посмотреть в выходные
Новые сериалы, вышедшие на Netflix
"Твоя первая последняя ложь"
Жанр: триллер
Возрастные ограничения: 16+
Количество серий: 8
Главная героиня – Мая, когда-то бывшая военного, видит своего убитого мужчину на скрытой видео няне. Женщина неожиданно для себя раскрывает опасный заговор, тянущийся годами.
"Твоя первая последняя ложь": смотрите онлайн трейлер сериала
"Братья Сунь"
Жанр: боевик
Возрастные ограничения: 16+
Количество серий: 8
Таинственный враг нацеливается на семью члена триады из Тайбэя. Поэтому главный герой отправляется в Лос-Анджелес, чтобы защитить ни о чем не догадывающуюся мать и брата.
"Братья Сунь": смотрите онлайн трейлер сериала
"Детектив Форст"
Жанр: триллер
Возрастные ограничения: 16+
Количество серий: 6
В своей работе детектив использует нетрадиционные методы расследования, поэтому его отстраняют. Однако мужчина стремится распутать серию жестоких убийств, потому теперь вынужден объединить свои усилия с журналисткой.
"Детектив Форст": смотрите онлайн трейлер сериала