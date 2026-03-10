Будет очень интересно: премьеры каких сериалов запланированы на март

Кажется, что 2026 год только начался, а в мире кино уже произошел настоящий бум с выходом топовых сериалов и фильмов. Более того, в марте будет еще немало премьер, которые не стоит пропускать.

24 Канал подготовил список сериалов, которые либо дебютируют в этом месяце, либо получили свое продолжение.

Какие сериалы выйдут в марте?

"Ван-Пис", 2 сезон

Дата премьеры: 10 марта

Сериале рассказывает о приключениях пиратской команды "Пираты Соломенной шляпы" во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон посвящен путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн, где героев будут ждать новые приключения.

Первый сезон сериала вышел на Netflix в 2023 году и собрал немало положительных отзывов. Сегодня зрители уже могут посмотреть продолжение на стриминговой платформе.

"Ван-Пис" 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Скарпетта", 1 сезон

Дата премьеры: 11 марта

В центре сюжета – судмедэксперт Кей Скарпетта, которая имеет незаурядный талант к раскрытию дел. И помогает ей в этом наука. Однако очень часто рядом с профессиональными амбициями шагает личная жизнь, которая требует еще больше внимания и выдержки..

"Скарпетта" 1 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Неидеальные женщины", 1 сезон

Дата премьеры: 18 марта

В центре истории – трое подруг. Одно жестокое убийство становится настоящим вызовом для женщин. Ведь, чем дальше шагает следствие, тем под большим знаком вопроса оказывается их дружба продолжительностью в 10 лет.

"Неидеальные женщины" 1 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Радиоактивная угроза", 1 сезон

Дата премьеры: 18 марта

Сюжет сериала основан на реальных событиях 1987 года, когда в городе Гояния 250 человек получили радиоактивное заражение из-за заброшенного аппарата для лучевой терапии, который распространял хлорид радиоактивного цезия-137 по всему городу. Именно это стало основой для создания нового сериала.

"Радиоактивная угроза" 1 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Сорвиголова: Рожденный заново", 2 сезон

Дата премьеры: 24 марта

Это продолжение истории об адвокате Мэтте Мердоке, которого все знают как Сорвиголова. В новом сезоне главный герой будет собирать союзников, чтобы противостоять мэру Нью-Йорка и оперативной группе. Всего должно выйти 8 эпизодов.

"Сорвиголова: Рожденный заново" 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Скоро случится что-то страшное", 1 сезон

Дата премьеры: 26 марта

Сериал разворачивается вокруг Рэйчел и Ники – влюбленной пары, которая готовится к бракосочетанию. За неделю до свадьбы у Рэйчел появляется предчувствие ужасных событий: чем ближе к церемонии, тем сильнее напряжение, странный ход события, которые словно усиливают ее внутреннее ощущение, что произойдет что-то плохое.

"Скоро случится что-то страшное" 1 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Гарри Голе", 1 сезон

Дата премьеры: 26 марта

Гарри Холе – герой детективных романов норвежского писателя Ю Несбе. По сюжету, серийный убийца терроризирует Осло. Каждое место преступления имеет "подпись" убийцы: отрезанные пальцы и бриллианты под веками жертв. Гарри Гоул берется за дело, но не знает, что враг есть еще и в его отделении.

"Гарри Голе" 1 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Какой новый сериал уже покорил зрителей?

На днях вышел детективный сериал "Молодой Шерлок" о вымышленном персонаже книг английского писателя Артура Конана Дойла, детектива Шерлока Холмса.

История начинается задолго до того, как Шерлок Холмс стал легендарным детективом. 19-летний парень не может жить без неприятностей. Главный герой занимается карманными кражами, из-за чего получает шестимесячный тюремный срок, но ему на помощь приходит старший брат Майкрофт.

"Молодой Шерлок": смотрите онлайн трейлер сериала

Направление Шерлока на правильный путь ложится на плечи Майкрофта. Он предлагает брату новую работу.