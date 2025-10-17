Платформа Netflix не перестает выпускать новые истории, способные заинтересовать любого зрителя. В последние недели здесь появилось еще несколько премьер, которые привлекли внимание киноманов по всему миру.

Каждый из этих сериалов имеет неповторимое настроение и жанр – от глубоких человеческих историй до исторических драм. Если вы ищете, что посмотреть в эти выходные, эти новинки Netflix могут стать идеальным выбором, пишет Кино 24.

"Виктория Бекхэм"

Трехсерийная документальная лента рассказывает о Виктории Бекхэм - бывшей участнице Spice Girls, дизайнере, предпринимательнице и жене Дэвида Бекхэма.

Сериал рассказывает о ее пути в поп-музыке, размышлениях о себе и подготовке к показу на Парижской неделе моды. В драме приняли участие ее звездные вторые – Ева Лонгория, Анна Винтур и Донателла Версаче.

"Виктория Бекхэм": смотрите трейлер онлайн

"Дом Гиннесов"

Создателем исторического ирландского сериала стал Стивен Найт – режиссер "Острых козырьков". Драма рассказывает о семье, которая стояла за пивоварней "Гиннес" в Ирландии и Нью-Йорке в XIX веке.

Сериал сосредотачивается на событиях, происходящих после смерти Бенджамина Гиннеса, благодаря которому и достигла огромного успеха пивоварня. В центре – судьба его четырех взрослых детей.

"Дом Гиннесов": смотрите трейлер онлайн

"Бункер для богачей"

События испанского сериала-триллера разворачиваются на пороге ядерной войны. Группа миллиардеров вместе с семьями находит убежище в большом бункере под землей, где все обустроено для комфортной жизни.

Здесь и бар, и спортивная площадка, и экран для наблюдения за концом света. Но когда между двумя семьями вспыхивает давняя вражда, здесь становится не менее опасно.

"Бункер для богачей": смотрите трейлер онлайн