Редакция Кино 24 расскажет, какие сериалы на HBO Max стоит посмотреть. Они завоевали любовь и внимание многих зрителей, поэтому должны понравиться и вам. Сохраняйте подборку!

Какие сериалы на HBO Max посмотреть?

"Белый лотос"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 21

В первом сезоне показана жизнь персонала тропического курорта на Гавайях и людей, которые там отдыхают. Богатые гости приехали сюда, чтобы расслабиться и развлечься, но у них немало проблем.

Персонал создает вокруг счастливую атмосферу, однако на нее давят невзгоды гостей.

"Одни из нас"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 16

Сериал снят по мотивам игры The Last of Us, которую разработала компания Naughty Dog. В нем рассказывается о Джоэле, у которого погибла дочь, и Элли, которая может спасти человечество.

Это история о выживании в мире, опустошенном эпидемией. Главные роли сыграли непревзойденный Педро Паскаль и молодая британская актриса Белла Рамзи.

"Эйфория"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 18

Ру Беннетт прошла реабилитацию и возвращается домой. Однако девушка не смогла отпустить прошлое, поэтому наркотики и вечеринки присутствуют в ее жизни. Однажды главная героиня знакомится с Джулс, которая помогает ей не потеряться в хаосе.

"И просто так..."

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 33

Это сиквел к культовому сериалу "Секс и город". События сериала происходят спустя 20 лет. Зрители наблюдают за жизнью трех подруг: Кэрри Брэдшоу, Миранды Хоббс и Шарлотты Йорк.

