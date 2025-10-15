Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на HBO Max. В материале узнаете подробности.

HBO Max официально заработал в Украине: что известно?

С 14 октября американский стриминговый сервис HBO Max официально начал работу в Украине.

Пользователям доступны два тарифных плана. Пакет "Стандарт" будет стоить 7,99 евро в месяц (примерно 400 гривен). В него будет входить просмотр контента одновременно на двух устройствах в формате Full HD, а также возможность сохранять до 30 загрузок для офлайн-доступа.

Пакет "Премиум" обойдется в 9,99 евро в месяц (около 500 гривен). Он поддерживает до четырех устройств одновременно, гарантирует качество 4K UHD и звук Dolby Atmos, а также позволяет загружать до 100 эпизодов. За дополнительную плату можно подключить спортивный пакет с телеканалами Eurosport 1 и Eurosport 2.

Библиотека сервиса включает проекты от HBO и Max Originals, ленты вселенной DC, серии фильмов о любимом "Гарри Поттере", а также культовые сериалы, такие как "Друзья" и "Секс и город". Просмотр возможен через мобильное приложение, веб-сайт или "Smart TV".

Ранее контент HBO Max был доступен на украинском стриминговом сервисе Megogo, и сотрудничество между платформами продолжается.

Какие еще международные стриминговые платформы доступны в Украине?

Кроме HBO Max, которая последней из международных стриминговых платформ зашла на украинский рынок, в Украине также доступны следующие сервисы:

Netflix,

Disney+,

Apple TV+,

Prime Video (Amazon),

YouTube Premium.

Кроме того, украинцы могут пользоваться локальными и региональными платформами, такими как Megogo, Sweet TV, Киевстар и другими.