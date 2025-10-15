Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на HBO Max. У матеріалі дізнаєтесь подробиці.
HBO Max офіційно запрацював в Україні: що відомо?
З 14 жовтня американський стримінговий сервіс HBO Max офіційно розпочав роботу в Україні.
Користувачам доступні два тарифні плани. Пакет "Стандарт" вартуватиму 7,99 євро на місяць (приблизно 400 гривень). У нього входитиме перегляд контенту одночасно на двох пристроях у форматі Full HD, а також можливість зберігати до 30 завантажень для офлайн-доступу.
Пакет "Преміум" обійдеться у 9,99 євро на місяць (близько 500 гривень). Він підтримує до чотирьох пристроїв одночасно, гарантує якість 4K UHD та звук Dolby Atmos, а також дозволяє завантажувати до 100 епізодів. За додаткову плату можна під'єднати спортивний пакет із телеканалами Eurosport 1 та Eurosport 2.
Раніше ми писали, що HBO Max офіційно заходить на український ринок. Подробиці – за посиланням.
Бібліотека сервісу включає проєкти від HBO та Max Originals, стрічки всесвіту DC, серії фільмів про улюбленого "Гаррі Поттера", а також культові серіали, такі як "Друзі" та "Секс і місто". Перегляд можливий через мобільний додаток, вебсайт або "Smart TV".
Раніше контент HBO Max був доступним на українському стримінговому сервісі Megogo, і співпраця між платформами продовжується.
Які ще міжнародні стримінгові платформи доступні в Україні?
Окрім HBO Max, яка останньою з міжнародних стримінгових платформ зайшла на український ринок, в Україні також доступні такі сервіси:
- Netflix,
- Disney+,
- Apple TV+,
- Prime Video (Amazon),
- YouTube Premium.
Крім того, українці можуть користуватися локальними та регіональними платформами, такими як Megogo, Sweet TV, Київстар та іншими.