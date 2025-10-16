Редакція Кіно 24 розповість, які серіали на HBO Max варто подивитись. Вони завоювали любов і увагу багатьох глядачів, тож мають сподобатися і вам. Зберігайте добірку!

Які серіали на HBO Max подивитися?

"Білий лотос"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 21

У першому сезоні показано життя персоналу тропічного курорту на Гаваях і людей, які там відпочивають. Багаті гості приїхали сюди, щоб розслабитися і розважитися, але у них чимало проблем.

Персонал створює навколо щасливу атмосферу, однак на неї тиснуть негаразди гостей.

"Білий лотос": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Останні з нас"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 16

Серіал знятий за мотивами гри The Last of Us, яку розробила компанія Naughty Dog. У ньому розповідається про Джоела, в якого загинула донька, і Еллі, яка може врятувати людство.

Це історія про виживання у світі, спустошеному епідемією. Головні ролі зіграли неперевершений Педро Паскаль і молода британська акторка Белла Рамзі.

"Останні з нас": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ейфорія"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 18

Ру Беннетт пройшла реабілітацію і повертається додому. Однак дівчина не змогла відпустити минуле, тож наркотики й вечірки присутні у її житті. Якось головна героїня знайомиться з Джулс, яка допомагає їй не загубитися в хаосі.

"Ейфорія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"І просто так…"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 33

Це сиквел до культового серіалу "Секс і місто". Події серіалу відбуваються через 20 років. Глядачі спостерігають за життям трьох подруг: Керрі Бредшоу, Міранди Гоббс та Шарлотти Йорк.

"І просто так…": дивіться онлайн трейлер серіалу

