Редакція Кіно 24 розповість, які серіали на HBO Max варто подивитись. Вони завоювали любов і увагу багатьох глядачів, тож мають сподобатися і вам. Зберігайте добірку!
До слова Стримінговий сервіс HBO Max офіційно запрацював в Україні
Які серіали на HBO Max подивитися?
"Білий лотос"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 21
У першому сезоні показано життя персоналу тропічного курорту на Гаваях і людей, які там відпочивають. Багаті гості приїхали сюди, щоб розслабитися і розважитися, але у них чимало проблем.
Персонал створює навколо щасливу атмосферу, однак на неї тиснуть негаразди гостей.
"Білий лотос": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Останні з нас"
- Кількість сезонів: 2
- Кількість серій: 16
Серіал знятий за мотивами гри The Last of Us, яку розробила компанія Naughty Dog. У ньому розповідається про Джоела, в якого загинула донька, і Еллі, яка може врятувати людство.
Це історія про виживання у світі, спустошеному епідемією. Головні ролі зіграли неперевершений Педро Паскаль і молода британська акторка Белла Рамзі.
"Останні з нас": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Ейфорія"
- Кількість сезонів: 2
- Кількість серій: 18
Ру Беннетт пройшла реабілітацію і повертається додому. Однак дівчина не змогла відпустити минуле, тож наркотики й вечірки присутні у її житті. Якось головна героїня знайомиться з Джулс, яка допомагає їй не загубитися в хаосі.
"Ейфорія": дивіться онлайн трейлер серіалу
"І просто так…"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 33
Це сиквел до культового серіалу "Секс і місто". Події серіалу відбуваються через 20 років. Глядачі спостерігають за життям трьох подруг: Керрі Бредшоу, Міранди Гоббс та Шарлотти Йорк.
"І просто так…": дивіться онлайн трейлер серіалу
