В подборке предлагаем 10 лучших сериалов, которые не просто дополнят вечер, а станут теми историями, которые запомнятся на долго, пишет Кино 24 со ссылкой на Netflix.

К теме Что посмотреть вечером: 10 фильмов на Netflix, которые вам понравятся

Какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix?

"Чудовище. История Эда Гина"

Уже две недели подряд сериал об историях реальных преступников держится на верхушке рейтинга. Это уже третий сезон. Эта часть и две предыдущие доступны для просмотра на платформе.

История развивается вокруг Эда Гина. Такой человек действительно существовал и имел статус американского преступника, который стал прототипом для многих фильмов ужасов, как "Молчание ягнят" и "Техасская резня бензопилой". Авторы изобразили его нелюдимым фермером, который, на первый взгляд, не представляет угрозы, но на самом деле скрывает немало тайн.

Что интересно, в 3 сезоне "Чудовище. История Эда Гинна" одну из ролей сыграл украинский актер Руслан Хомив.

"Чудовище: История Эда Гина": смотрите онлайн трейлер сериала

"Дом Гиннесов"

На втором месте – исторический сериал, который очень быстро стал популярным во всем мире. События развиваются в 1860-х годах в Дублине. Сюжет рассказывает о реальной истории семьи Гиннесов, у которой начались проблемы после смерти пивного магната сэра Бенджамина Гиннеса.

"Дом Гиннесов": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бункер миллиардеров"

Этот испанский сериал в начале октября стал самым популярным на Netflix в Украине. В центре сюжета – группа миллиардеров, которая спряталась в бункере из-за угрозы ядерной войны. Каждый день в помещении становится все более напряженным, и на фоне этого развивается настоящая вражда между двумя семьями.

"Бункер миллиардеров": смотрите онлайн трейлер сериала

Среди сериалов, которые чаще всего смотрят украинцы, также есть:

"Убийца, по имени Неро";

"Рекруты";

"Альфачи";

"Виктория Бекхэм";ʼ

"Проблемные";

"Венздей";

"Смена".

Какие фильмы и сериалы нельзя пропустить на Netflix в 2026 году?