Знакомьтесь со списком и выбирайте те, которые вам понравятся, ведь в рейтинг попали фильмы разных жанров, сообщает Кино 24 со ссылкой на Netflix.

Какие фильмы сейчас самые популярные на Netflix?

"Французский любовник"

Уже вторую неделю подряд в лидерах держится новая французская романтическая комедия. Сюжет вращается вокруг очень колоритной и интересной пары. Главный герой – известный актер, за разрывом отношений которого наблюдают фанаты. Главное героиня – официантка, которая переживает развод с мужем. Однажды они случайно знакомятся в Париже и с тех пор их жизни переворачиваются с ног на голову.

"Рут и Боаз"

На втором месте – американский романтический драматический фильм, современная версия одной из самых известных историй из Библии. Главная героиня – талантливая певица из Атланты, которая оставляет сцену и начинает все сначала в маленьком городке в Теннесси. Там девушка находит любовь и новое дело, но прошлое преследует ее.

Среди фильмов, которые чаще всего смотрят украинцы, также есть:

"Кейпоп-охотницы на демонов";

"Она сказала "Возможно";

"Стив";

"Клуб убийств по четвергам";

"Не тот Париж";

"Перелёт";

"Щенячий патруль в кино";

"Влюбись в меня".

Фильмы на Netflix, которые вы могли пропустить