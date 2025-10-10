Знайомтеся зі списком та обирайте ті, які вам сподобаються, адже в рейтинг потрапили фільми різних жанрів, повідомляє Кіно 24 з посиланням на Netflix.

Які фільми зараз найпопулярніші на Netflix?

"Французький коханець"

Уже другий тиждень поспіль в лідерах тримається нова французька романтична комедія. Сюжет обертається навколо дуже колоритної та цікавої пари. Головний герой – відомий актор, за розривом стосунків якого спостерігають фанати. Головне героїня – офіціантка, яка переживає розлучення з чоловіком. Одного разу вони випадково знайомляться в Парижі й з того часу їхні життя перевертаються з ніг на голову.

"Французький коханець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Рут і Боаз"

На другому місці – американський романтичний драматичний фільм, сучасна версія однієї з найвідоміших історій з Біблії. Головна героїня – талановита співачка з Атланти, яка залишає сцену й починає все спочатку в маленькому містечку в Теннессі. Там дівчина знаходить кохання й нову справу, але минуле переслідує її.

"Рут і Боаз": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед фільмів, які найчастіше дивляться українці, також є:

"Кейпоп-мисливиці на демонів";

"Вона сказала "Можливо";

"Стів";

"Клуб убивств по четвергах";

"Не той Париж";

"Переліт";

"Щенячий патруль в кіно";

"Закохайся в мене".

Фільми на Netflix, які ви могли пропустити