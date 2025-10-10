Знайомтеся зі списком та обирайте ті, які вам сподобаються, адже в рейтинг потрапили фільми різних жанрів, повідомляє Кіно 24 з посиланням на Netflix.
Які фільми зараз найпопулярніші на Netflix?
"Французький коханець"
Уже другий тиждень поспіль в лідерах тримається нова французька романтична комедія. Сюжет обертається навколо дуже колоритної та цікавої пари. Головний герой – відомий актор, за розривом стосунків якого спостерігають фанати. Головне героїня – офіціантка, яка переживає розлучення з чоловіком. Одного разу вони випадково знайомляться в Парижі й з того часу їхні життя перевертаються з ніг на голову.
"Французький коханець": дивіться онлайн трейлер фільму
"Рут і Боаз"
На другому місці – американський романтичний драматичний фільм, сучасна версія однієї з найвідоміших історій з Біблії. Головна героїня – талановита співачка з Атланти, яка залишає сцену й починає все спочатку в маленькому містечку в Теннессі. Там дівчина знаходить кохання й нову справу, але минуле переслідує її.
"Рут і Боаз": дивіться онлайн трейлер фільму
Серед фільмів, які найчастіше дивляться українці, також є:
- "Кейпоп-мисливиці на демонів";
- "Вона сказала "Можливо";
- "Стів";
- "Клуб убивств по четвергах";
- "Не той Париж";
- "Переліт";
- "Щенячий патруль в кіно";
- "Закохайся в мене".
Фільми на Netflix, які ви могли пропустити
На стримінговій платформі постійно виходять нові стрічки, однак не всі з них стають популярними. "Карамело" – історія про шеф-кухаря і дворняжку, які стають найкращими друзями.
"Контрудар" – напружена історія про наркоторгівлю в Мексиці.