5 турецких сериалов, которые согреют вас этой зимой

Хотя на календаре еще последние дни осени, за окном уже настоящая зима! Стоит искать для себя вариантов, как согреваться в это холодное время. Один из прекрасных способов – просмотр турецкого сериала.

Истории о любви и страсти – это то, что может подарить вам настоящее тепло. 24 Канал подготовил подборку турецких сериалов, точно согреющих прохладными зимними вечерами.

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Турецкие сериалы о любви и страсти

"Шохроман"

Юная Шахсу приезжает в город Адан после смерти матери с намерением работать в местном университете. Однако у нее также есть еще одна цель: встретиться со своим дедом, когда-то разрушившим жизнь ее матери, покинув семью.

Рядом с Шахсу проживает удивительная семья, среди которой выделяется молодой и привлекательный Маран. Судьба постоянно переплетает пути героини с этой загадочной семьей. Между молодыми людьми возникают чувства, но Маран окружен тайнами из-за своей семьи. Но помешает ли это настоящей любви?

"Шахраман": смотрите онлайн трейлер сериала

"Семья"

Это криминально-романтическая драма, рассказывающая историю девушки, по имени Дэвин, работающей психологом. Ее жизнь меняется, когда она встречает Аслана, главу преступного клана.

Между ними возникают истинные чувства, однако эта любовь становится слишком опасной для обоих. Аслан скрывает от Дэвин свою преступную семью, а его родственники становятся постоянным вызовом для влюбленных. Несмотря на трудности, любовь Дэвин к Аслану растет, постепенно превращаясь в силу, способную преодолеть даже могущественную мафию.

"Семья": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мужчинам доверять нельзя"

Сибель – влиятельная женщина, успешно управляющая крупной компанией. В один момент она узнает, что если не забеременеет в ближайшее время, упустит возможность иметь детей.

В отчаянии она решает обнаружить "донора", и ее выбор приходится на Эрхана, своего подчиненного. Сибель предлагает парню провести всего лишь три дня с ней за высокое вознаграждение. Для Эрхана это возможность рассчитаться с долгами и урегулировать свое финансовое положение, но в то же время это ставит его в затруднительное положение, поскольку он влюблен в свою невесту Элиф. Это только начало сложных интриг, в которые будут вовлечены все участники этой истории.

"Мужчинам доверять нельзя": смотрите онлайн трейлер сериала

"Меня зовут Фарах"

Демет Оздемир олицетворяет образ иранской нелегальной иммигрантки Фарах, которая, непрерывно работая, пытается самостоятельно зарабатывать на содержание и лечение своего больного ребенка.

Однажды женщина становится свидетелем жестокого преступления и теперь ее жизнь превращается в настоящую катастрофу. Она готова на все ради своего сына, но кто защитит саму ее? Бандитский наемник Тахир уже следит за Фарами…

"Меня зовут Фарах": смотрите онлайн трейлер сериала

"Столетнее чудо"

Али-Тахир погиб на фронте во время Первой мировой войны, когда ему было 30. Но произошло чудо: он ожил и теперь не стареет.

Прошли годы, он переживал потери близких, странствовал по стране, меняя имена и жен, разгадывая тайну своего неожиданного проклятия. В наше время этот мужчина, которого теперь зовут Кемаль, решает покончить со своей жизнью, устав от бесконечного однообразия существования. Однако, встретив молодую девушку, по имени Харика, мечтающую написать роман, 117-летний Кемаль неожиданно открывает ей историю своей долгой и удивительной жизни.

"Столетнее чудо": смотрите онлайн трейлер сериала