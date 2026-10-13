Эти истории влюбляют с первой серии: 3 новые украинские мелодрамы, которые уже можно посмотреть

Иногда для большой любви достаточно одного случайного знакомства. А иногда приходится пережить измену, выйти замуж за незнакомца или сбежать от прежней жизни. Украинские сценаристы, похоже, решили, что без нескольких разбитых сердец настоящая романтика просто невозможна.

24 Канал собрал три украинских сериала 2026 года, в которых главное место занимают чувства.

"Белла Вита"

Год: 2026

Жанр: романтическая мелодрама

Молодая дизайнер свадебных платьев Вита Бондарчук мечтает открыть собственный салон. Однако случайно она оказывается на свадьбе состоятельного бизнесмена Владислава Сикорского, невеста которого сбегает перед церемонией.

Вита соглашается временно сыграть роль невесты, но невинная авантюра постепенно превращается в фиктивный брак. Конечно, там, где сначала были только деньги и договоренности, начинают зарождаться настоящие чувства.

Что говорят обозреватели: авторы SK:TV отмечаютлегкость сюжета, юмор и романтическую атмосферу. Зрители также положительно оценили экранную пару Полины Василины и Сергея Стрельникова.

"Белла Вита": смотреть трейлер

"Мелкий птенчик"

Год: 2026

Жанр: романтическая мелодрама

Алиса привыкла получать от жизни все. У нее успешная карьера, большие амбиции и роман с мужчиной, которого она считает своим будущим. Однако возлюбленный неожиданно делает предложение другой женщине, а начало полномасштабной войны окончательно разрушает привычный мир героини.

Алиса оказывается в небольшом городке, где встречает Богдана – мужчину, которого знала еще в юности. Когда-то он спас ей жизнь, а теперь может помочь ей снова научиться доверять людям.

Что говорят критики: обозреватель Олекса Доба похвалил эмоциональную глубину истории, атмосферу и игру Анастасии Иванюк. По его мнению, сериал удачно сочетает личную драму с темой внутреннего перерождения.



"Мелкий птенчик": смотреть трейлер

"Мой новый берег"

Год: 2026

Жанр: романтическая мелодрама

25-летняя Галина работает танцовщицей в ночном клубе. Ее жизнь сложно назвать сказочной: постоянные конфликты, долги и ощущение, что лучшего будущего уже не будет.

Однако после смерти тети девушка неожиданно наследует дом в приморском городке. Галина решает начать жизнь с нуля, открыть собственный отель и наконец обрести свое счастье.

На новом месте ее ждут неожиданные знакомства, романтические чувства и испытания, которые заставят переосмыслить прошлое.

Что говорят обозреватели: в материалах о сериале особо отмечают тему второго шанса и образ сильной женщины, которая не ждет, пока кто-то решит ее проблемы. В то же время развернутых независимых рецензий пока немного.

"Мой новый берег": смотри трейлер

И это еще не все новинки, которыми украинский кинематограф порадовал зрителей в 2026 году. Мы подготовили для вас еще два свежих украинские сериалы, которые могут стать отличным выбором для вечернего просмотра.