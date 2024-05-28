2 новых украинских сериала, которые можно посмотреть на одном дыхании

Несмотря на сложные времена украинский кинематограф продолжает развиваться и радовать наших зрителей новыми проектами. Так, на экраны вышло 2 новых сериала, которые точно захватят ваше внимание.

Кино 24 расскажет об этих проектах, которые недавно вышли на экранах. О каких лентах идет речь, читайте далее в материале.

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"Одна семья"

Это новый украинский сериал, в котором рассказывается история юной девушки Оксаны Романюк. Она происходит из состоятельной семьи фермеров с юга Украины. Девушка поехала учиться за границу, и впоследствии возвращается домой, где и встречает Максима.

Со временем молодые люди полюбили друг к другу, однако вынуждены скрывать свои отношения из-за давней вражды между их семьями. Однако по-настоящему надежду на счастье разрушается из-за войны. Через некоторое время девушка узнает, что, к сожалению, Максим погиб на фронте.

Теперь Оксана вынуждена выйти замуж за его брата и врага семьи, чтобы спасти родительский бизнес. Но сможет ли девушка стать счастливой с нелюбом?

"Одна семья": смотрите онлайн трейлер сериала

"Невестка"

В этом сериале зрители познакомятся с главным героем Костей. Он является смелым и решительным парнем, который сильно влюблен в Ольгу, дочь состоятельного банкира. Однако папа девушки категорически против Кости, ведь тот не из их круга. Однако, это не остановило юношу и он все же полон решимости завоевать расположение отца Ольги. Чтобы это сделать, он стремится получить статус и богатство, поэтому уезжает из города. Тем временем за его возлюбленной начинает ухаживать сын прокурора области. Когда же Костя возвращается домой, чтобы быть вместе с Олей, то оказывается в вихре интриг и неизвестности.

"Невестка": смотрите онлайн трейлер сериала

В этих сериалах всего по 4 серии, поэтому это идеальный вариант на выходные или нескольких вечеров. Приятного просмотра!