Что посмотреть вечером: 3 крутых украинских сериала, которые захватывают с первых минут

В Украине с каждым годом появляется все больше крутых сериалов, не оставляющих равнодушными зрителей. И это настоящий прорыв, ведь спрос на качественные украинские фильмы среди украинцев растет, и теперь мы можем наслаждаться нашей продукцией.

Мы собрали для вас список сериалов, которые точно стоит посмотреть. Эти ленты дарят новые впечатления и эмоции., а также позволяют погрузиться в мир, где каждый элемент имеет свою ценность.

Советуем Новейший украинский сериал, который можно посмотреть онлайн бесплатно: о какой ленте идет речь

"Хозяин. На своей земле"

По сюжету нового украинского сериала, бизнесмен Терентий Пузырь, отказывается покидать родную деревню на фоне угрозы полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Он имеет все возможности для того, чтобы уехать в безопасное место, но решение остаться дома оказывается для него очень принципиальным. Уже вскоре его родная деревня оказывается под оккупацией, и Пузир попадает в сложную ситуацию, где каждый шаг может стать вопросом о жизни или смерти.

"Хозяин. На своей земле": смотрите онлайн трейлер сериала

Когда российские войска превращают его агрофирму в военную базу, а террор и насилие в отношении односельчан набирают обороты, Терентий сталкивается с нравственным и физическим испытанием. У него есть выбор: приспособиться к новым условиям, ради собственного выживания, или рисковать всем и бороться за спасение не только себя, но и всего общества, которая оказалась под гнетом оккупации.

"Под одной крышей"

По сюжету, Святослав делает Марине предложение, которая должна стать самым счастливым моментом в их жизни. Однако их радость прерывается неожиданным звонком от бывшей супруги Святослава. Она обращается к нему с просьбой помочь сыну, и Святославу приходится отложить свои планы. Все проблемы, казалось бы, решаются, и герои с оптимизмом встречают Новый 2022 год, полны надежд, что он принесет мир.

Кто-то из них боится возможного вторжения, а другие считают это только надуманными разговорами, все пытаются жить обычной жизнью и верить, что трудные времена остались позади. Все надеются, что война – это только страшилка, а на самом деле жизнь продолжается. Но 24 февраля эти мечты и спокойная жизнь разрушаются взрывами, которые меняют все.

"Под одной крышей": смотрите онлайн трейлер сериала

Во время ракетных обстрелов Святослав, как и многие другие киевляне в первые дни полномасштабного вторжения, решает уехать из города в дом своей матери, что находится за городом. Там он собирает под одной крышей всех, кто остался рядом: свою беременную невесту, сына, бывшую жену и тещу. Отношения между женщинами становятся все более напряженными., потому что каждая из них имеет свое мнение, и теперь всем приходится жить вместе в ситуации, что требует больших жертв и компромиссов.

Тем временем город попадает под оккупацию, и россияне начинают расстреливать гражданских. Те, кто остался в городке, понимают, что без эвакуации им не выжить. Поэтому герои вынуждены найти общий язык.

"Только живи"

По сюжету, молодой и амбициозный режиссер Витька мечтает создать незабываемое кино, которое бы приобрело популярность на международных фестивалях и привело его к красным тротуарам. Он имеет четкое представление о том, как будет выглядеть его будущее: успех, слава, награды. Однако все его мечты и планы рушатся из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

За несколько недель до начала войны Витька встречает Алексу – активистку, сильную, смелую и решительную девушку, которая занимается волонтерской деятельностью и активно помогает армии. Витька влюбляется в нее с первого взгляда, и они начинают вместе проводить время. Но война меняет все: Алекса отправляется на фронт, а Витька, пытаясь ее найти, начинает волонтерить, а затем попадает в состав украинского отряда под руководством командира Чумака.

"Только живи": смотрите онлайн трейлер сериала

В новых обстоятельствах Витька вынужден овладевать совершенно новыми для него навыками – от держания оружия до управления беспилотниками. Его обучение на фронте становится важной частью процесса взросления, как человека и личности. Ветка постепенно превращается в настоящего бойца, что понимает значение каждого решения и каждого шага в поле боя. Но главное для него – найти Алексу и быть с ней, независимо от того, как сложным и опасным будет этот путь.

В ходе войны Витька становится частью операции, что решает судьбу противостояния между украинскими и российскими офицерами, и этот момент становится переломным в его жизни. Война ставит все на свои места и помогает ему понять, что действительно важно: не карьера или слава, а человечность, честь и борьба за свою землю.