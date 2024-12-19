3 самых новых украинских сериала, которые можно посмотреть за выходные

Недавно на украинских платформах появилось множество новых сериалов, которые уже успели привлечь внимание зрителей. Они разнообразны по жанрам и тематикам, поэтому каждый найдет что-то на свой вкус.

Если вы любите просматривать свежие киноновинки и всегда в курсе последних тенденций, наша новая подборка точно придется вам по душе. Эти сериалы не только захватывают интересным сюжетом, но и показывают актуальные темы, которые волнуют украинское общество.

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Самые новые украинские сериалы

"Код любви"

4-серийная мелодрама, которая рассказывает историю сложных отношений, которые возникают на фоне напряженного уголовного расследования. Главная героиня, следователь Вероника Левченко, попадает в ситуацию, где от ее решений зависит жизнь ее младшего брата. Чтобы его спасти, она вынуждена заключить необычную сделку с талантливым киберпреступником Андреем Мирошником. Вместе они пытаются раскрыть тайну и остановить преступников, угрожающих брату Вероники.

Несмотря на то, что их сотрудничество начинается исключительно из прагматических мотивов, со временем между ними возникает сильная эмоциональная привязанность. Вероника и Андрей влюбляются друг в друга, однако, сталкиваются с большой проблемой: их отношения невозможны из-за обстоятельств, окружающих их, и из-за того, что их жизненные пути, кажется, не могут пересечься.

"Код любви": смотрите онлайн трейлер сериала

"Лекарство от прошлого"

4-серийная мелодрама, которая рассказывает трогательную историю о восстановлении любви и отношений на фоне тяжелых испытаний. Сюжет сериала фокусируется на отношениях Алины и ее бывшего мужа Сергея

"Лекарство от прошлого": смотрите онлайн трейлер сериала

"Пограничники"

События сериала разворачиваются в сентябре 2021 года, когда молодые курсанты поступают на обучение в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины. Они только начинают свой путь в нелегкой профессии, и сразу же встречаются со строгим наставником – Иваном Криницким, опытным военным и героем АТО.

"Пограничники": смотрите онлайн трейлер сериала

Иван, как человек, который пережил тяжелые моменты на передовой, уже чувствует, что на пороге страны стоит война. Он с первой минуты начинает обучать курсантов не в удобной аудитории, а на полигоне.