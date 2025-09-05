Осень 2025 года станет особенной для украинских киноманов. Состоится премьера большого количества крутых сериалов, которые точно смогут влюбить в себя зрителей.

Некоторые из них являются продолжением уже полюбившихся историй, а некоторые – совершенно новыми лентами в мире украинского кино. В материале Кино 24 рассказываем об этих сериалах и их сюжетах.

Какие украинские сериалы выходят осенью?

"Кофе с кардамоном. Сила земли"

Второй сезон "Кофе с кардамоном" появится уже совсем скоро. Недавно состоялась премьера трейлера сериала, который изрядно заинтриговал зрителей.

Известно, что во втором сезоне Анна будет уже не той наивной и слабой девочкой из Жовквы. Она станет женщиной, которая готова бороться за свою землю, детей и дом, а также за свою любовь. Сейчас дата премьеры неизвестна, однако это точно произойдет совсем скоро, поэтому поклонникам ленты стоит набраться терпения и ожидать самую яркую премьеру этой осени.

"Врачи"

Новый медицинский сериал, который так любят украинцы, это лента "Врачи". Одни из главных ролей в сериале воплотили украинские актеры Валентин Томусяк, Михаил Кукоюк и другие.

Известно, что история сосредоточится на испытаниях медицинских работников, которые проводят очень много времени в больнице, спасая своих пациентов. А также на их проблемах в личной жизни. Все они имеют свои характеры, свою жизненную историю, но их объединяет одно – это любовь к своему пациенту и желание оказать ему помощь.

"Женский доктор. Новая жизнь" 3 сезон

15 сентября 2025 года состоится премьера третьего сезона сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Ранее выход нового сезона ставили под сомнение из-за проблем с производством, что изрядно расстроило поклонников. Однако недавно кинотворцы порадовали фанатов новостью о том, что третьему сезону таки быть!

Известно, что в новом сезоне продолжится развитие событий в больнице. Лента продолжит рассказывать зрителю о любимых персонажах, в частности врача акушера-гинеколога Михаила и его коллег, их испытания на работе, в операционных залах, а также в личной жизни.