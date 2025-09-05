Осінь 2025 року стане особливою для українських кіноманів. Відбудеться прем'єра великої кількості крутих серіалів, які точно зможуть закохати у себе глядачів.

Деякі із них є продовженням уже улюблених історій, а деякі – абсолютно новими стрічками у світі українського кіно. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо про ці серіали та їхні сюжети.

Які українські серіали виходять восени?

"Кава з кардамоном. Сила землі"

Другий сезон "Кави з кардамоном" з'явиться уже зовсім скоро. Нещодавно відбулася прем'єра трейлера серіалу, який неабияк заінтригував глядачів.

Відомо, що у другому сезоні Анна буде уже не тією наївною та слабкою дівчинкою із Жовкви. Вона стане жінкою, яка готова боротися за свою землю, дітей та дім, а також за своє кохання. Наразі дата прем'єри невідома, однак це точно станеться зовсім скоро, тож прихильникам стрічки варто набратися терпеливості та очікувати на найяскравішу прем'єру цієї осені.

"Кава з кардамоном. Сила землі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Лікарі"

Новий медичний серіал, який так полюбляють українці, це стрічка "Лікарі". Одні із головних ролей у серіалі втілили українські актори Валентин Томусяк, Михайло Кукоюк та інші.

Відомо, що історія зосередиться на випробуваннях медичних працівників, які проводять дуже багато часу у лікарні, рятуючи своїх пацієнтів. А також на їхніх проблемах в особистому житті. Усі вони мають свої характери, свою життєву історію, але їх поєднує одне – це любов до свого пацієнта та бажання надати йому допомогу.

"Жіночий лікар. Нове життя" 3 сезон

15 вересня 2025 року відбудеться прем'єра третього сезону серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Раніше вихід нового сезону ставили під сумнів через проблеми з виробництвом, що неабияк засмутило прихильників. Однак нещодавно кінотворці потішили фанатів новиною про те, що третьому сезону таки бути!

Відомо, що у новому сезоні продовжиться розвиток подій в лікарні. Стрічка продовжить розповідати глядачеві про улюблених персонажів, зокрема лікаря акушера-гінеколога Михайла та його колег, їхні випробування на роботі, в операційних залах, а також в особистому житті.