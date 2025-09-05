3 найновіші українські серіали, які вийдуть восени та закохають у себе глядачів
- Восени 2025 року вийде другий сезон серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі", де головна героїня Анна стане сильною жінкою, готовою боротися за свою землю, дітей і кохання.
- 15 вересня 2025 року відбудеться прем'єра третього сезону серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", де продовжаться події в лікарні з улюбленими персонажами, включаючи лікаря акушера-гінеколога Михайла.
- Новий медичний серіал "Лікарі" зосередиться на випробуваннях медичних працівників в лікарні та їх особистих проблемах, демонструючи їхню любов до пацієнтів та бажання допомагати.
Осінь 2025 року стане особливою для українських кіноманів. Відбудеться прем'єра великої кількості крутих серіалів, які точно зможуть закохати у себе глядачів.
Деякі із них є продовженням уже улюблених історій, а деякі – абсолютно новими стрічками у світі українського кіно. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо про ці серіали та їхні сюжети.
Які українські серіали виходять восени?
"Кава з кардамоном. Сила землі"
Другий сезон "Кави з кардамоном" з'явиться уже зовсім скоро. Нещодавно відбулася прем'єра трейлера серіалу, який неабияк заінтригував глядачів.
Відомо, що у другому сезоні Анна буде уже не тією наївною та слабкою дівчинкою із Жовкви. Вона стане жінкою, яка готова боротися за свою землю, дітей та дім, а також за своє кохання. Наразі дата прем'єри невідома, однак це точно станеться зовсім скоро, тож прихильникам стрічки варто набратися терпеливості та очікувати на найяскравішу прем'єру цієї осені.
"Кава з кардамоном. Сила землі": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Лікарі"
Новий медичний серіал, який так полюбляють українці, це стрічка "Лікарі". Одні із головних ролей у серіалі втілили українські актори Валентин Томусяк, Михайло Кукоюк та інші.
Відомо, що історія зосередиться на випробуваннях медичних працівників, які проводять дуже багато часу у лікарні, рятуючи своїх пацієнтів. А також на їхніх проблемах в особистому житті. Усі вони мають свої характери, свою життєву історію, але їх поєднує одне – це любов до свого пацієнта та бажання надати йому допомогу.
"Жіночий лікар. Нове життя" 3 сезон
15 вересня 2025 року відбудеться прем'єра третього сезону серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Раніше вихід нового сезону ставили під сумнів через проблеми з виробництвом, що неабияк засмутило прихильників. Однак нещодавно кінотворці потішили фанатів новиною про те, що третьому сезону таки бути!
Відомо, що у новому сезоні продовжиться розвиток подій в лікарні. Стрічка продовжить розповідати глядачеві про улюблених персонажів, зокрема лікаря акушера-гінеколога Михайла та його колег, їхні випробування на роботі, в операційних залах, а також в особистому житті.