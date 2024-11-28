5 самых новых украинских сериалов, которые стали фаворитами зрителей

Несмотря на то, что война продолжается, создатели кино не останавливаются и продолжают создавать качественный украинский контент. С каждым годом мир кино пополняется многими сериалами, которые заинтересовывают с первых минут.

24 Канал расскажет о новых украинских сериалах, которые вышли совсем недавно и успели покорили зрителей. Если вы в поисках чего-то нового для вечернего просмотра, здесь вы найдете интересные варианты.

К слову Звезда "Женского доктора" в третий раз стал отцом и рассекретил пол ребенка

"Реванш"

В центре сюжета – 23-летняя Валентина, которая мечтает достичь успеха в науке. Ее жизнь меняется, когда девушка подвергается измене от близкого человека. Она попадает в тюрьму и теряет все, что любила – жениха, дом и доверие людей. Несмотря на все, она не теряет человечности, а потому решает продолжать борьбу за справедливость.

"Реванш": смотрите 1 серию онлайн

"Две сестры"

Остросюжетная мелодрама рассказывает о сестрах Вере и Александре. Они работают в отеле и планируют идеальное будущее. Впрочем, их жизнь внезапно меняет любовь и трагедия. В один момент родные люди становятся настоящими врагами и выбирают разные жизненные пути. История покажет, что победит – соперничество или близость и любовь.

"Две сестры": смотрите анонс онлайн

"Мистер и миссис Малышки"

Это 16-серийный иронический детектив, рассказывающий о супругах следователя Александра и адвоката Марии – любящих, внимательных и нежных родителей. Но как только они выходят за порог квартиры, становятся непримиримыми конкурентами. В их жизни и конфликты, и курьезные ситуации.

"Мистер и миссис Малышки": смотрите 1 серию онлайн

"Врач по призванию"

Врач-реаниматолог Марина Бондарь сейчас переживает не лучший период – после измены мужа она хочет переехать в Польшу в поисках новой жизни. Но война меняет ее планы. Марина переосмысливает свои ценности и понимает, что должна оставаться в родной больнице и быть полезной.

"Врач по призванию": смотрите анонс онлайн

"Родительский комитет"

События 4-серийного сериала разворачиваются в небольшом городке, что оккупирован россиянами. Главная героиня – воспитательница детсада Оксана Заброда. Ей пришлось провести месяцы в подвале из-за своей позиции. После освобождения она пытается адаптироваться к условиям оккупации и узнает, что ее дочь, которая в лагере в Крыму, могут депортировать в Россию. Оксана организует родительский комитет, чтобы спасти детей, которых пытаются похитить из города.

"Родительский комитет": смотрите трейлер онлайн

Этот непростой сериал поднимает важные темы, напоминает о реалиях и рассказывает об украинцах, которые несмотря на все противостоят принудительной депортации детей.