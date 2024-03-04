С известными украинскими актерами: премьера детективного сериала, который стоит увидеть каждому

4 марта в 18:00 состоится премьера увлекательного детективного украинского сериала "Холод", который состоит из 16 серий. Его острый сюжет держит зрителя в напряжении до последнего.

История о расследовании следователя Максима Холода и лингвокриминалиста Александру Косович, которые раскрывают преступления, оперируя только личными дневниками, прощальными письмами или записками жертв. Больше о сюжете, актеров и детали истории – читайте в материале.

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Премьера нового украинского детектива: о чем сюжет

Главный персонаж сериала – эмоциональный и порой безжалостный следователь Максим Холод. Его жизнь меняется навсегда, когда его дочь исчезает. Расследование не помогает найти его ребенка, поэтому Холод в безнадежности ежедневно заливает свою скорбь в рюмке. Только работа спасает его от шага, который мог бы привести к фатальным последствиям.

"Холод": смотрите онлайн трейлер сериала

Ситуация изменится, когда к расследованию этой трагедии присоединится Александра Косович. Ее исключительные способности определять преступников по их речи, почерку и стилю переписки делают ее частью этого расследования.

Имея единственную зацепку – последнюю записку его дочери, Косович будет пытаться раскрыть тайну, окружающую исчезновение девушки.

Премьера сериала должна была состояться два года назад

Вечером 23 февраля 2022 года команда, которая создавала сериал, сдала финальную серию "Холода", уставшие, но довольные, они разъехались домой, чтобы на следующий день отпраздновать это событие. Впрочем, дальше началась война.

Хотя показ сериала пришлось перенести, было понятно, что он состоится. Потому что в "Холоде" есть все, что необходимо для интересной истории: напряженный сюжет, экшн, интригующая, эмоциональная и чувственная линия отношений главных героев,

– рассказал режиссер Евгений Чернышев.

Основные роли в сериале сыграли Александр Яцентюк, которого обожают за участие в известной украинской семейной драме "Памфир", а также Эвелина Юкова, Ева Шевченко-Головко и другие талантливые актеры.

Ожидайте премьеру и поддерживайте украинский кинематограф, который живет даже в условиях жестокой войны. Смотрите новый сериал и разгадывайте загадки вместе с любимыми персонажами.