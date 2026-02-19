"Отец мать сестра брат": 5 причин не пропустить новый фильм, который скоро будет в кинотеатрах

Последней громкой кинопремьерой этой зимы безусловно станет фильм "Отец мать сестра брат" – новая работа культового американского режиссера Джима Джармуша, которая выходит в украинский прокат с 26 февраля.

Пользуясь этой возможностью, 24 Канал собрал для вас 5 весомых причин обратить внимание на это авторское кино.

Культовый режиссер

Джим Джармуш один из самых известных и успешных американских независимых режиссеров. Игнорируя большие студии, популярные тренды и любые правила, он создает свои самобытные, практически бессюжетные, но чрезвычайно поэтические картины уже почти пятьдесят лет. Многогранность таланта Джармуша подчеркивает еще и тот факт, что он не просто режиссер своих фильмов, но и сценарист, композитор, монтажер, продюсер и даже актер.

Среди его работ можно отметить экзистенциально-метафорический вестерн "Мертвец" с молодым Джонни Деппом, меланхолично-вампирскую драму "Выживут только любовники", минималистично-поэтического "Патерсона" с Адамом Драйвером и сборник новелл "Ночь на земле", которая демонстрирует события, происходящие в ночном такси в разных уголках мира.

"Отец мать сестра брат": смотрите онлайн трейлер фильма

Звездный актерский состав

Картины Джармуша всегда отличаются звездным актерским составом, ведь многие актеры стремятся поработать с таким именитым и самобытным режиссером. "Отец мать сестра брат", конечно же, не стал исключением.

Фильм состоит из трех отдельных новелл и в каждой из них собирается свой небольшой актерский ансамбль. В первой части мы видим на экране Тома Уэйтса ("Вне закона"), Адама Драйвера ("Патерсон") и Маим Бялик ("Теория большого взрыва"). Во второй новелле нас ждут не менее популярные артисты – Кейт Бланшетт ("Властелин колец"), Вики Крипс ("Призрачная нить") и Шарлотта Рэмплинг ("Бассейн"). В третьей истории Джармуш знакомит зрителей с дуэтом молодых и перспективных Индии Мур ("Смертельный лабиринт") и Луки Саббата ("Мертвые не умирают").

Фильм "Отец мать сестра брат" / Кадр из фильма

Фестивальные успехи

Мировая премьера ленты состоялась в начале осени прошлого года в рамках Венецианского кинофестиваля. Несмотря на свою долгую карьеру, Джармуш впервые посетил этот живописный итальянский город и не оставил его с пустыми руками – "Отец мать сестра брат" был назван лучшим фильмом фестиваля и награжден "Золотым Львом".

Американская премьера состоялась на Нью-Йоркском фестивале, а украинские киноманы впервые получили возможность посмотреть фильм в октябре в рамках 9-й Киевской Недели Критики. И вот, наконец картина полноценно выходит в украинский прокат.

Фильм "Отец мать сестра брат" / Кадр из фильма

Стильный визуал

Одной из сильных сторон Джармуша всегда было чувство стиля. В каждой картине ему удается удачно подобрать цветовую палитру и место действия, гармонично дополнив их колоритными костюмами, поэтическими образами и точным саундтреком.

Учитывая это, совсем не удивительно, что с производством новой ленты ему решило помочь новосозданное киноподразделение популярного модного дома Yves Saint Laurent. Функционируя всего несколько лет они уже успели спродюсировать картины Педро Альмодовара ("Странный образ жизни"), Паоло Соррентино ("Партенопа"), Дэвида Кроненберга ("Саван"), Жака Одияра ("Эмилия Перез") и вот теперь Джима Джармуша ("Отец мать сестра брат").

Фильм "Отец мать сестра брат" / Кадр из фильма

Извечная тема

Как мы уже упоминали, "Отец мать сестра брат" рассказывает зрителям три отдельных истории, но все они объединены одной центральной темой – сложности коммуникации между родителями и детьми. Эта тема всегда была и всегда будет актуальной почти для каждого, ведь семья это фундамент нашего социального существования.

В каждой из трех новелл мы видим сестер и братьев, отправляющихся на встречу со своими родителями. В первой брат и сестра едут навестить чудаковатого отца, во второй сестры пытаются не опоздать на чаепитие к педантичной матери, а в третьей сестра с братом перебирают воспоминания, оставшиеся от их родителей.

