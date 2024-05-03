Причудливый юмор и безумная борьба: новый фильм Netflix, который поможет расслабиться

Netflix постоянно радует зрителей интересными и необычными новинками. Недавно на платформе вышел свежий фильм, который поможет расслабиться после тяжелого рабочего дня.

Американский комедийный фильм вышел на стриминговой платформе Netflix сегодня, 3 мая. В материале Кино 24 узнавайте подробнее о чем эта лента.

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О чем новый фильм "Без глазури"

Фильм переносит зрителя в Мичиган 1963 года, еще в те времена, когда все завтракали хлопьями с молоком. Руководитель крупной корпорации Kellogg начинает работать над секретным проектом: прямоугольного печенья с джемом, который может стать новым революционным продуктом для завтрака.

Компания хочет первой внедрить свою идею, но на пути становится заклятый враг – другая корпорация злаков Post. Между ними начинается бешеная борьба за "гениальное изобретение" – поптарты.

"Без глазури": смотрите трейлер онлайн

Режиссером фильма стал Джерри Сайнфрелд, он также сыграл главную роль – руководителя Kellogg. Интересно, что лента основана на реальной истории создания ныне известного бренда и печенья Pop-Tarts.

Как оценивают ленту

По оценкам критиков, пока лента получила средний балл по рейтингу IMDb – 5.2.

Отзывы о фильме действительно неоднозначны: кому-то он показался довольно смешным и интересным благодаря причудливым и иногда абсурдным взглядом на события, а для кого-то шутки в этой ленте детские и слишком банальные. Но эта кинокартина точно способна стать дополнением вашего веселого и расслабленного вечера.