Молодой Довженко против советской системы: что известно о новом украинском фильме

Украинское кино готовит новую премьеру – "Довженко. Первый взгляд". Приключенческая драма Константина Коновалова выйдет в прокат 1 октября и расскажет о молодом Александре Довженко.

Как сообщает "Суспильне", сюжет переносит зрителя в Одессу 1926 года, куда молодой Александр Довженко приезжает снимать свой первый фильм – с амбициозной мечтой о "Голливуде на Черном море". Мечта, как это часто бывает в истории украинского искусства того периода, наталкивается на вполне конкретное препятствие: НКВД требует пропаганды, а режиссер упорно пытается снимать что-то живое. История, которая, к сожалению, звучит актуально гораздо шире, чем хотелось бы.

"Довженко. Первый взгляд": смотреть трейлер

Кто сыграет Довженко

В главной роли – одесский актер Григорий Бакланов, которому предстояло показать Довженко не как портрет из учебника с застывшим выражением лица, а как живого человека с мечтой и характером.

По словам продюсера Анны Дочевой, команда хотела именно такого эффекта – чтобы после просмотра зрители не просто узнали культовую фигуру, а по-новому убедились: украинское кино всегда держалось на смелых мечтателях. Формулировка скромная, но вполне по существу.

Вместе с Баклановым в фильме снялись народный артист Украины Богдан Бенюк, а также Максим Самчик, Полина Василина и Роман Ясиновский – актерский состав, который без преувеличения можно назвать опытным.

Как проходили съемки фильма

Всего к съемкам привлекли 43 актера, а финальная сцена в Одессе стала самой массовой – там работало 56 актеров массовки, так что о камерности говорить не приходится.

Снимали фильм преимущественно в Одессе – на Приморском бульваре, возле Оперного театра, в отеле "Лондонский" и на Одесской киностудии. Часть сцен досняли в Киеве, в частности на киностудии имени Довженко – ну а что еще снимать Довженко, как не на киностудии Довженко?

Подготовка к проекту началась еще в 2022 году, а сам фильм победил в 19-м конкурсном отборе Госкино.

Бюджет картины составляет 46 миллионов гривен, более половины из которых – государственное финансирование, остальную часть добавили международные партнеры.

Напомним, что уже 20 августа выйдет в прокат другой украинский фильм "Поезд „Червона Рута“".