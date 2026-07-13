Кино Киноновости Вышел трейлер фильма о Кузьме Скрябине: впервые будут показаны архивные кадры, которые никто еще не видел
13 июля, 14:00
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Обновлено - 14:01, 13 июля

Вышел трейлер фильма о Кузьме Скрябине: впервые будут показаны архивные кадры, которые никто еще не видел

Людмила Онуфреив

Об Андрее Кузьменко уже написали книги, сняли художественный фильм, разбили его цитаты на мотивационные картинки и, кажется, давно занесли в список "легенд". Но есть одна проблема: чем больше мифов вокруг человека, тем меньше остается самого человека.

Похоже, именно это и решили исправить создатели документальной драмы "Кузьма: Страшно веселый", которая выходит во всеукраинский прокат уже 13 августа. Вместе с анонсом команда представила официальный трейлер фильма. Команда поделилась подробностями съемок и рассказала о реакции жены Андрея.

О чем фильм "Кузьма: Страшно веселый"

Фильм рассказывает о творческом пути фронтмена группы "Скрябин", его внутренних изменениях, самоиронии и жизни на максимальной скорости. Такой, которая оборвалась слишком рано, но, кажется, до сих пор не нажала на паузу для тех, кто слушает его песни.

"Кузьма: Страшно веселый": смотреть трейлер

Как снимали фильм "Кузьма: Страшно веселый"


"Кузьма: Страшно веселый" / Кадр из фильма

За фильмом стоит студия KNIFE! Films, которая уже хорошо знакома украинскому зрителю по документальному фильму "Яремчук: Несравненный мир красоты". Режиссером выступил Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк.

Прошло уже более десяти лет после гибели Кузьмы. За это время о нем сказали, кажется, все. Хотя есть нюанс: о нем часто говорили, но все реже можно было услышать его самого. Именно поэтому авторы пошли другим путем – дали слово архивам.

И цифры здесь действительно впечатляют. Команда почти полтора года работала с более чем 400 часами видео- и аудиоматериалов и более чем 22 тысячами фотографий. Большинство из них зрители увидят впервые. Поэтому вместо очередного пересказа биографии фильм позволяет самому Андрею Кузьменко рассказать свою историю.


"Кузьма: Страшно веселый" / Кадр из фильма

Жена музыканта Светлана Бабийчук призналась, что больше всего сожалеет только об одном – Андрей не увидит, с какой любовью создали этот фильм. Хотя добавляет: вполне возможно, что он уже смотрит его "где-то с облачка" и, как всегда, не сдерживается от своего фирменного: "Ну, вы, чуваки, даете…".

По словам режиссера Артема Григоряна, команда сознательно отказалась от мифологизации героя. Вместо этого стремилась показать Кузьму таким, каким его знали близкие: смешным, резким, ранимым, добрым и очень честным. Именно эта честность, по мнению авторов, и сделала его близким для миллионов украинцев.

Мировая премьера фильма


"Кузьма: Страшно веселый" / Кадр из фильма

Кстати, картину покажут не только в Украине. Параллельно с национальным прокатом фильм выйдет еще в 20 странах, где его смогут увидеть украинцы за рубежом.

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