Вышел трейлер фильма о Кузьме Скрябине: впервые будут показаны архивные кадры, которые никто еще не видел

Об Андрее Кузьменко уже написали книги, сняли художественный фильм, разбили его цитаты на мотивационные картинки и, кажется, давно занесли в список "легенд". Но есть одна проблема: чем больше мифов вокруг человека, тем меньше остается самого человека.

Похоже, именно это и решили исправить создатели документальной драмы "Кузьма: Страшно веселый", которая выходит во всеукраинский прокат уже 13 августа. Вместе с анонсом команда представила официальный трейлер фильма. Команда поделилась подробностями съемок и рассказала о реакции жены Андрея.

О чем фильм "Кузьма: Страшно веселый"

Фильм рассказывает о творческом пути фронтмена группы "Скрябин", его внутренних изменениях, самоиронии и жизни на максимальной скорости. Такой, которая оборвалась слишком рано, но, кажется, до сих пор не нажала на паузу для тех, кто слушает его песни.



"Кузьма: Страшно веселый": смотреть трейлер

Как снимали фильм "Кузьма: Страшно веселый"



"Кузьма: Страшно веселый" / Кадр из фильма



За фильмом стоит студия KNIFE! Films, которая уже хорошо знакома украинскому зрителю по документальному фильму "Яремчук: Несравненный мир красоты". Режиссером выступил Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк.

Прошло уже более десяти лет после гибели Кузьмы. За это время о нем сказали, кажется, все. Хотя есть нюанс: о нем часто говорили, но все реже можно было услышать его самого. Именно поэтому авторы пошли другим путем – дали слово архивам.

И цифры здесь действительно впечатляют. Команда почти полтора года работала с более чем 400 часами видео- и аудиоматериалов и более чем 22 тысячами фотографий. Большинство из них зрители увидят впервые. Поэтому вместо очередного пересказа биографии фильм позволяет самому Андрею Кузьменко рассказать свою историю.



"Кузьма: Страшно веселый" / Кадр из фильма



Жена музыканта Светлана Бабийчук призналась, что больше всего сожалеет только об одном – Андрей не увидит, с какой любовью создали этот фильм. Хотя добавляет: вполне возможно, что он уже смотрит его "где-то с облачка" и, как всегда, не сдерживается от своего фирменного: "Ну, вы, чуваки, даете…".

По словам режиссера Артема Григоряна, команда сознательно отказалась от мифологизации героя. Вместо этого стремилась показать Кузьму таким, каким его знали близкие: смешным, резким, ранимым, добрым и очень честным. Именно эта честность, по мнению авторов, и сделала его близким для миллионов украинцев.

Мировая премьера фильма



"Кузьма: Страшно веселый" / Кадр из фильма



Кстати, картину покажут не только в Украине. Параллельно с национальным прокатом фильм выйдет еще в 20 странах, где его смогут увидеть украинцы за рубежом.

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