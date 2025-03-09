Премьера сериала "Леопард" состоялась 5 марта. 24 Канал подробнее расскажет, что стоит знать об этой ленте.

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Сериал состоит из 6 серий, поэтому его легко можно посмотреть всего за вечер или день. Одну из главных ролей сыграла Дева Кассель – дочь Венсана Касселя и Моники Белуччи. В частности, ей досталась героиня Анжелики. Сауль Нанни воплотил Танкреди Фальконери, которого в 1963 играл Ален Делон. Главную роль исполнил Ким Росси Стюарт.



Дева Кассель в роли Анжелики / Фото Netflix



События драмы разворачиваются в Сицилии XIX века. Это непростой период для итальянской аристократии – революции, время, когда старые порядки меняются, а новые силы готовятся властвовать миром.

В центре истории – принц Салина, дон Фабрицио Корберо и его семья. Они становятся свидетелями того, как рушится эпоха. Он вместе с семьей убегает в другой город.

Чтобы выжить и удержаться на плаву во время исторических событий, принц решает устроить брак между дочерью мэра города Анджелиной и своим племянником Танкреди. Но парень планирует сбежать и присоединиться к повстанцам, а дочь Корбера, Кончетта, влюблена в него.

"Леопард": смотрите трейлер онлайн

Сериал задает вопрос – сможет ли принц оставаться верным себе, если мир вокруг него уже никогда не будет таким, как раньше.

"Леопард" – это не только роскошные костюмы, любовный треугольник, но и глубокая история об упадке элитного клана. Сериал получает первые положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. В частности, в The Telegraph подчеркивают, что сериал получился роскошным и актеры показали мастерскую игру.