Можно осилить за вечер: на Netflix вышел новый мини-сериал с высоким рейтингом

21 марта на стриминговой платформе Netflix вышел сериал "Проблема трех тел". Это экранизация романа китайского фантаста Лю Цисиня об угрозе инопланетных цивилизаций человечеству.

Сценаристы "Игры Престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс взялись за адаптацию истории для Netflix. В материале Кино 24 вы узнаете о сюжете сериала и кого из экс-президентов США приглашали сняться в ленте.

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Сериал "Проблема трех тел" вышел на Netflix: о чем лента

В основе сюжета лежит инопланетная угроза. Представители цивилизации Тризория присылают приглашение астрофизику из Китая: она становится свидетелем репрессий против ученых и теряет веру в человечество. Через несколько десятилетий известные исследователи со всего мира начинают загадочно погибать – кто-то пытается остановить научный прогресс на Земле.

Группа ученых берется за расследование и оказывается в VR-игре, где им предстоит решить "проблему трех тел".

Это не столько о борьбе с монстрами, сколько о реакции человечества на экзистенциальную угрозу,

– говорит Бениофф.

"Проблема трех тел": смотрите онлайн трейлер сериала

Актерский состав сериала

Над проектом работали в течение четырех с половиной лет с командой, насчитывавшей около 1000 человек, сообщает BBC. Историю адаптировали для глобальной аудитории, перенесли основную локацию из Пекина в Лондон и привлекли международный актерский состав.

Среди актерского состава встречаются звезды "Игры престолов" Лиам Каннингем, Джон Брэдли-Уэст и Джонатан Прайс. В роли главного детектива выступает Бенедикт Вонг, известный по роли в фильме Marvel "Доктор Стрэндж".

Для эпизодического появления создатели сериала пытались привлечь экс-президента США Барака Обаму, который выразил положительное отношение к роману в 2017 году. Обама отмечал, что "Проблема трех тел" помогала ему отвлечься от давления президентской работы, однако он отказался участвовать в проекте.

Первый сезон состоит из восьми эпизодов, которые в основном описывают события из первой книги. Автор романа поддержал адаптацию, сообщает стриминговая платформа. Сериал "Проблема трех тел" уже можно посмотреть на Netflix с 21 марта 2024 года.