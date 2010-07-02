Поражает яркостью и щемящей темой: что нужно знать об "Элио", новом шедевре от Pixar

В прокат вышел новый мультфильм от Pixar в жанре научной фантастики. Это один из самых ожидаемых мультиков этого года, который может претендовать на звание одной из лучших анимационных лент за последнее время.

Мультфильм "Элио" обещает погрузить зрителей в межгалактические приключения мальчика с добрым сердцем и преданными друзьями. Кино 24 расскажет больше о том, стоит ли увидеть ленту и что о ней известно.

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О чем рассказывает "Элио"

Элио – 11-летний необычный мальчик, который переезжает к своей тете Ольге после того, как потерял родителей. Теперь он считает себя неудачником и чувствует себя очень одиноким. Элио увлекается космосом и Вселенной и мечтает быть похищенным инопланетянами.

Его единственный родной человек, тетя Ольга, пытается найти с ним общий язык, однако это не удается так просто. Женщина работает в тайной организации, которая верит во внеземные формы жизни. Наконец им удается установить связь с инопланетянами.

В конце концов мечта Элио осуществляется. Организация объединенных развитых видов вселенной решила, что именно он является послом Земли. Его ошибочно перемещают в другую галактику, где он должен стать защитником.

"Элио": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики

Rotten Tomatoes – 87%

Metacritic – 66/100

IMDb – 7,2/10

Критики хвалят мультфильм за яркие цвета и волшебный мир с необычными пришельцами, который приносит добрые и веселые эмоции. Искренняя и интересная история откликается в сердцах многих, особенно что касается одиночества.

Вдохновленный темой самопознания и уверенности в себе, новый космический шедевр Pixar – "Элио" – захватывает воображение волшебным миром оригинальных созданий, поражающий своей яркостью и фантазией,

– так звучит заключение критиков на Rotten Tomatoes.

В отрицательных отзывах вместо этого говорят, что сюжет иногда непоследовательный, а творческая искра Pixar уже угасла.

В частности, The Guardian описывает фильм как "волшебное и причудливое приключение с эмоциональной глубиной", где авторам удалось найти баланс юмора и чувственности. Тогда как Vanity Fair считает, что фильм "не спасет Pixar от творческого спада", называя некоторые аспекты фильма "производными" и "поспешными".

По отзывам "Элио" может показаться довольно посредственным фильмом: визуально интересным и эмоционально резонансным, но точно не лучшим среди других творений Pixar. Однако это хорошая семейная история на трогательную тематику, что понравится многим.